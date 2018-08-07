Росавтодор установит камеры на участке трассы М-7 от Москвы до Нижнего Новгорода за 100 млн рублей

Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород (входит в Росавтодор) объявило тендер на поставку и установку систем фиксации нарушений. Начальная цена контракта составляет 100 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, камеры будут установлены на участках трассы М-7 и дороге Р-600 Кострома — Иваново, а также на подъезде к Иваново и Владимиру.

Источником финансирования работ выступит федеральный бюджет. На покупку и подключение 45 камер уйдет 89,7 млн рублей. Еще 8,9 млн руб. — на подготовку к комплексному опробованию оборудования, 1,3 млн руб. — на тестовую работу системы.

Подача заявок продлится до 23 августа 2018 года. Итоги конкурса планируется подвести 27 августа.