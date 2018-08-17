«ТАИФ-НК» поддержал благотворительную акцию «Помоги собраться в школу»

Фото: Ильназ Баймухаметов

1 сентября в школы Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района пойдут 3600 первоклашек. Часть детей воспитывается в многодетных и малообеспеченных семьях, для которых подготовить ребенка к учебе — большая финансовая нагрузка. Для поддержки таких семей в республике проходит акция «Помоги собраться в школу». По традиции участие в ней принимает нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», которая в этом году направила средства на покупку портфелей и канцтоваров.

В Центре социальной помощи семье и детям «Веста» вручение первых школьных портфелей для будущих первоклассников превратили в праздник. Во взрослую жизнь малышей пришли проводить Незнайка и другие сказочные персонажи, которые провели первый урок. Они научили правильно собирать ранец и как вести себя на занятиях — это основные знания, без которых в школе не обойтись.

— Ножницы нам понадобятся? А тетрадка? Калькулятор в школе нужен будет? — спрашивали сказочные персонажи у будущих школьников.

Вручение портфелей для детей превратили в праздник

Все гости — это дети из многодетных и малообеспеченных семей. Для них нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Веста» вручили яркие ранцы. Только получив подарок, дети сразу начали изучать его содержимое — внутри альбомы для рисования, карандаши, фломастеры, краски, пеналы, тетради, дневники, альбом для раскрасок, цветная бумага. Все это будущим первоклассникам вручили в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которая проводится в Республике Татарстан с 2007 года. «ТАИФ-НК» ежегодно принимает в ней самое активное участие. Благодаря поддержке генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова предприятие каждый год выделяет средства на оказание помощи нуждающимся семьям.

— Спасибо «ТАИФ-НК» за то, что подарили мне такой крутой портфель, — хором говорили дети.

— Наши дети всегда благодарны «ТАИФ-НК» за помощь. От имени наших семей руководителям данного предприятия хочу выразить искреннюю благодарность за поддержку многодетных и малоимущих семей, — сказала заместитель директора Центра социальной помощи семье и детям «Веста» Наталья Храмова.

На учете в центре «Веста» состоят 130 семей, в которых 1 сентября дети пойдут в первый класс

Сейчас в центре «Веста» на учете состоят 130 нуждающихся семей, чьи дети в этом году впервые переступят порог школы. Именно для таких семей в 2007 году в Республике Татарстан была создана благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Ее цель — помочь малообеспеченным, многодетным семьям, детям-инвалидам, а также ребятам, проживающим с родителями-инвалидами. С 2007 по 2016 годы по всей республике в рамках акции помощь оказали 164 974 детям. Это первоклассники и школьники со 2-го по 11-й классы. В сумме финансовая помощь оценивается в 210 млн 750 тысяч рублей. Средства перечисляют неравнодушные жители, также весомый вклад оказывают предприятия, которые выделяют средства на благотворительность.

Будущим первоклассникам подарили портфели со всеми необходимыми канцтоварами

Из года в год в портфель акции «Помоги собраться в школу» входят все необходимые для учебы канцтовары. Для нуждающихся семей это ощутимая помощь. По подсчетам одного из российских банков, сейчас собрать ребенка в школу стало на четверть дороже, чем это было год назад: товары к новому учебному году по всей стране подорожали на 23%. Больше всего в цене выросла школьная форма, которая в среднем стоит 1,8 тысячи рублей, что на 12,5% больше, чем было годом ранее. Стоимость среднего рюкзака оценивается в 930 рублей, пенала — в 640 рублей.

Понимая значимость благотворительной акции «Помоги собраться в школу», нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» ежегодно вносит свой вклад в подготовку нуждающихся детей к новому учебному году. Благодаря этому многие семьи Нижнекамского муниципального района экономят семейный бюджет, а дети чувствуют себя наравне с одноклассниками.



Партнерский материал