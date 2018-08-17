«Иванова победа»: «Уфа» вырвала победу у «Прогреса» еще одной гостевой ничьей

«Ответка» в Люксембурге оказалась жаркой

«Уфа» имела преимущество в один гол перед ответной встречей в Люксембурге с «Прогресом» в рамках третьего тура квалификации Лиги Европы. На предыдущей стадии ситуация была еще напряженнее, но «горожане» справились («Домжале» дожали гостевой ничьей 1:1, добытой Йокичем). Как уфимцы — и снова чудом — «отскочили» на этот раз, в материале «Реального времени».

«Осы» не любят переносы



«Прогрес» отпраздновал свое 99-летие 14 августа, но, несмотря на солидный возраст, выглядит, что называется, как люксембургский огурчик. Матч второго тура чемпионата Люксембурга против «Эцеллы Эттельбрюк», назначенный на 12 августа, «осы» не сыграли — им позволили перенести его на более поздний срок. Так что целую неделю «Прогрес» отдыхал и готовился к решающей битве с «горожанами».



Пока люксембургский клуб наслаждался тишью и благодатью, уфимцы занимались ровно противоположным. Для «разминки» был сыгран принципиальный матч против «Краснодара» в Уфе («быки» уперлись рогами и на перенос не согласились). Бывший плеймейкер «Уфы» Дмитрий Стоцкий не особо был заряжен насолить своим бывшим, зато у Вандерсона получилось огорчить великолепно спасающего уже четыре матча кряду вратаря Александра Беленова — 1:0. Это было три дня назад, восстановиться — означало забыть это обидное поражение, вылечить болячки и настроиться на решающий штурм «осиного гнезда».

«Прогрес» отпраздновал свое 99-летие 14 августа, но, несмотря на солидный возраст, выглядит, что называется, как люксембургский огурчик. Фото facebook.com/progresofficiel



В Люксембург за очками



Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров не открыл тайны, что такой график, мягко говоря, в новинку и ему самому, и его подопечным:



— Конечно, тяжело играть через два дня на третий. На мой взгляд, мы должны быть ментально готовы к этому. Не стоит забивать голову мыслями по поводу короткого срока на восстановление. Нормальный график, многие команды выступают в таком режиме, — отметил молодой специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Старожил «Уфы» Азамат Засеев тоже не боится усталости, тем более что начал выходить наконец-то на поле в последних матчах после долгого перерыва.



— Я бы не стал говорить, что физическое состояние команды плохое. Есть тренерский штаб, который каждый день получает с датчиков информацию о нашей функциональной готовности. И она у нас хорошая. Поэтому сейчас главное, чтобы был правильный настрой на ответную игру с «Прогресом». А с этим у нас всегда все в порядке. Поэтому, я думаю, никаких проблем с «физикой» у «Уфы» не будет. Непривычно играть по два матча в неделю, но в то же время это очень интересно, — признался полузащитник «горожан».

Уверен в своих ребятах и генеральный директор клуба Шамиль Газизов: «Команда находится в отличном состоянии, хотя времени на восстановление у нас было немного, — отметил Газизов. — У всех игроков боевой настрой и все они готовы к матчу. Никаких шапкозакидательских настроений нет, «Прогрес» показал себя в Уфе командой хорошего уровня. Не зря они в этом сезоне выбили «Габалу», а годом ранее и «Глазго Рейнджерс». Будем играть на победу».

Азамат Засеев согласен с шефом, шапки лучше оставить дома:



— Мы едем в Люксембург и не думаем о том, что есть какой-то задел, что мы выиграли первый матч, — отметил Засеев. — В первом раунде против «Домжале» мы понимали: все решится во второй игре. Сейчас ситуация та же. Поэтому мы едем с целью не пропустить гол и по возможности забить.

Азамат Засеев согласен: шапки лучше оставить дома. Фото fcufa.pro



Бывший тренер «Уфы» (второй вслед за Канчельскисом) Игорь Колыванов советовал «горожанам» быть активными в Люксембурге.

— Сейчас уфимцам надо максимально собранно сыграть в Люксембурге, ни в коем случае не действовать на удержание счета. Первый матч показал, что «Прогрес» — очень непростая команда, которая может создать голевой шанс в самый неожиданный момент. Поэтому «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить, чтобы иметь право на ошибку в дальнейшем, контролировать ход матча и не доводить дело до ненужной нервотрепки, — предостерег специалист.

Ушат от капитана-ветерана



Стартовый состав «Уфы» выглядел вполне логично. В воротах — стоящий всего «Прогреса» (по трансферной цене уж точно) Александр Беленов. Защитную пятерку составили Йокич, Живоглядов, Неделчару, Аликин и Табидзе. В центре — Карп и Салатич. Атакующий треугольник состоял из Пауревича, Слая и Облякова — то есть ни одного чистого нападающего.

Хотя в запасе у Томарова имелись атакующие Кротов и Сысуев. Ванек с Засеевым могли подстраховать в центральной линии, а защитников подменяли, в случае чего, Сухов и Тумасян. Так что тренер «горожан» вполне мог разнообразить игру команды по ходу матча, правда, все лучшие вышли в старте. У «Прогреса» оба брата Тилли оказались в основе, как и Александр Карапетян, доставивший много хлопот уфимской защите в столице Башкирии. Естественно, и Алмейда, помогающий как в центре, так и Карапетяну в атаке.

Хозяева сразу принялись за дело и играючи ликвидировали уфимскую фору. Еще не закончилась вторая минута, как после безобидного прострела с правого фланга мяч в свои ворота срезал капитан команды, старожил Павел Аликин. Беленов на резкий кикс от ветерана среагировать просто не успел — 1:0. Такой «подарок» облегчил задачу «осам» засесть наглухо в своем «гнезде» и жалить по возможности на контратаках.

Тем не менее Карп имел сразу два шанса пробить в правый от вратаря угол, но тот оба раза оказывался в самой удобной позиции для отражения удара. Уфимцы продолжали давить, но люксембуржцев это нисколько не пугало. На 30-й минуте тот же Карп, пожалуй, имел самый реальный момент за эти полчаса. Кэтэлин опасно пробил в левый угол, однако вратарь и тут сыграл очень уверенно.

Уфимцы продолжали давить, но люксембуржцев это нисколько не пугало. Фото fcufa.pro

Также был яркий слаломный проход от Слая, удар со штрафного Облякова, но успеха уфимцы добиться так и не смогли. На перерыв подопечные Томарова ушли все с той же задачей-минимум забить гостевой гол.

Два выстрела хорватского снайпера Ивана



Ванек вышел на поле во втором тайме, заменив Карпа. А гол случился снова из ничего — Пауревич, как на тренировке, в окружении двух защитников головой скинул мяч в тот же злополучный (для вратарей) левый угол — 1:1.

После этого игра пошла на встречных курсах. Могли забить второй Пауревич и Йокич, на что хозяева ответили точным выстрелом в правую «девятку», но, в отличие от первого гола, Беленов был начеку.

На 70-й минуте матча наставник «Прогреса» выпустил на поле своего джокера Ромеу Торреса. Изменения в составе дали знать о себе уже через две минуты — это Алмейда, спокойно разобравшись в моменте, головой поразил правый угол — 2:1. Уфимцы в это мгновение просто «смотрели футбол», оставив игрока соперника абсолютно одного в центре штрафной.

После гола хозяева взбодрились еще сильнее. Три минуты спустя Беленов отбил удар в упор, далее выстоял против выстрела Оливера Тилля, но игроки «Прогреса» не останавливались. Хозяева решили не прибегать к овертайму и очень хотели забить третий. Томаров в экстренном порядке принялся освежать игру, выпустив на поле Кротова и Тумасяна. Замысел тренера был понятен, «Уфе» надо было выстоять до конца навала хозяев и постараться в решающий момент провести свою контратаку.

И сколько бы не атаковал «Прогрес», героем встречи суждено было стать игроку гостей. Вначале Пауревич заработал очень опасный штрафной, а затем пошел как раз туда, где и должен был быть на добивании. Все гениальное действительно просто — Кротов прострелил, Иван забил — 2:2. Люксембуржцы буквально рухнули на землю — евросезон для них закончился так же неожиданно, как начинался этот напряженный поединок.