«Иванова победа»: «Уфа» вырвала победу у «Прогреса» еще одной гостевой ничьей
«Ответка» в Люксембурге оказалась жаркой
«Уфа» имела преимущество в один гол перед ответной встречей в Люксембурге с «Прогресом» в рамках третьего тура квалификации Лиги Европы. На предыдущей стадии ситуация была еще напряженнее, но «горожане» справились («Домжале» дожали гостевой ничьей 1:1, добытой Йокичем). Как уфимцы — и снова чудом — «отскочили» на этот раз, в материале «Реального времени».
«Осы» не любят переносы
«Прогрес» отпраздновал свое 99-летие 14 августа, но, несмотря на солидный возраст, выглядит, что называется, как люксембургский огурчик. Матч второго тура чемпионата Люксембурга против «Эцеллы Эттельбрюк», назначенный на 12 августа, «осы» не сыграли — им позволили перенести его на более поздний срок. Так что целую неделю «Прогрес» отдыхал и готовился к решающей битве с «горожанами».
Пока люксембургский клуб наслаждался тишью и благодатью, уфимцы занимались ровно противоположным. Для «разминки» был сыгран принципиальный матч против «Краснодара» в Уфе («быки» уперлись рогами и на перенос не согласились). Бывший плеймейкер «Уфы» Дмитрий Стоцкий не особо был заряжен насолить своим бывшим, зато у Вандерсона получилось огорчить великолепно спасающего уже четыре матча кряду вратаря Александра Беленова — 1:0. Это было три дня назад, восстановиться — означало забыть это обидное поражение, вылечить болячки и настроиться на решающий штурм «осиного гнезда».
В Люксембург за очками
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров не открыл тайны, что такой график, мягко говоря, в новинку и ему самому, и его подопечным:
— Конечно, тяжело играть через два дня на третий. На мой взгляд, мы должны быть ментально готовы к этому. Не стоит забивать голову мыслями по поводу короткого срока на восстановление. Нормальный график, многие команды выступают в таком режиме, — отметил молодой специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Старожил «Уфы» Азамат Засеев тоже не боится усталости, тем более что начал выходить наконец-то на поле в последних матчах после долгого перерыва.
— Я бы не стал говорить, что физическое состояние команды плохое. Есть тренерский штаб, который каждый день получает с датчиков информацию о нашей функциональной готовности. И она у нас хорошая. Поэтому сейчас главное, чтобы был правильный настрой на ответную игру с «Прогресом». А с этим у нас всегда все в порядке. Поэтому, я думаю, никаких проблем с «физикой» у «Уфы» не будет. Непривычно играть по два матча в неделю, но в то же время это очень интересно, — признался полузащитник «горожан».
Уверен в своих ребятах и генеральный директор клуба Шамиль Газизов: «Команда находится в отличном состоянии, хотя времени на восстановление у нас было немного, — отметил Газизов. — У всех игроков боевой настрой и все они готовы к матчу. Никаких шапкозакидательских настроений нет, «Прогрес» показал себя в Уфе командой хорошего уровня. Не зря они в этом сезоне выбили «Габалу», а годом ранее и «Глазго Рейнджерс». Будем играть на победу».
Азамат Засеев согласен с шефом, шапки лучше оставить дома:
— Мы едем в Люксембург и не думаем о том, что есть какой-то задел, что мы выиграли первый матч, — отметил Засеев. — В первом раунде против «Домжале» мы понимали: все решится во второй игре. Сейчас ситуация та же. Поэтому мы едем с целью не пропустить гол и по возможности забить.
Бывший тренер «Уфы» (второй вслед за Канчельскисом) Игорь Колыванов советовал «горожанам» быть активными в Люксембурге.
— Сейчас уфимцам надо максимально собранно сыграть в Люксембурге, ни в коем случае не действовать на удержание счета. Первый матч показал, что «Прогрес» — очень непростая команда, которая может создать голевой шанс в самый неожиданный момент. Поэтому «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить, чтобы иметь право на ошибку в дальнейшем, контролировать ход матча и не доводить дело до ненужной нервотрепки, — предостерег специалист.
Ушат от капитана-ветерана
Стартовый состав «Уфы» выглядел вполне логично. В воротах — стоящий всего «Прогреса» (по трансферной цене уж точно) Александр Беленов. Защитную пятерку составили Йокич, Живоглядов, Неделчару, Аликин и Табидзе. В центре — Карп и Салатич. Атакующий треугольник состоял из Пауревича, Слая и Облякова — то есть ни одного чистого нападающего.
Хотя в запасе у Томарова имелись атакующие Кротов и Сысуев. Ванек с Засеевым могли подстраховать в центральной линии, а защитников подменяли, в случае чего, Сухов и Тумасян. Так что тренер «горожан» вполне мог разнообразить игру команды по ходу матча, правда, все лучшие вышли в старте. У «Прогреса» оба брата Тилли оказались в основе, как и Александр Карапетян, доставивший много хлопот уфимской защите в столице Башкирии. Естественно, и Алмейда, помогающий как в центре, так и Карапетяну в атаке.
Хозяева сразу принялись за дело и играючи ликвидировали уфимскую фору. Еще не закончилась вторая минута, как после безобидного прострела с правого фланга мяч в свои ворота срезал капитан команды, старожил Павел Аликин. Беленов на резкий кикс от ветерана среагировать просто не успел — 1:0. Такой «подарок» облегчил задачу «осам» засесть наглухо в своем «гнезде» и жалить по возможности на контратаках.
Тем не менее Карп имел сразу два шанса пробить в правый от вратаря угол, но тот оба раза оказывался в самой удобной позиции для отражения удара. Уфимцы продолжали давить, но люксембуржцев это нисколько не пугало. На 30-й минуте тот же Карп, пожалуй, имел самый реальный момент за эти полчаса. Кэтэлин опасно пробил в левый угол, однако вратарь и тут сыграл очень уверенно.
Также был яркий слаломный проход от Слая, удар со штрафного Облякова, но успеха уфимцы добиться так и не смогли. На перерыв подопечные Томарова ушли все с той же задачей-минимум забить гостевой гол.
Два выстрела хорватского снайпера Ивана
Ванек вышел на поле во втором тайме, заменив Карпа. А гол случился снова из ничего — Пауревич, как на тренировке, в окружении двух защитников головой скинул мяч в тот же злополучный (для вратарей) левый угол — 1:1.
После этого игра пошла на встречных курсах. Могли забить второй Пауревич и Йокич, на что хозяева ответили точным выстрелом в правую «девятку», но, в отличие от первого гола, Беленов был начеку.
На 70-й минуте матча наставник «Прогреса» выпустил на поле своего джокера Ромеу Торреса. Изменения в составе дали знать о себе уже через две минуты — это Алмейда, спокойно разобравшись в моменте, головой поразил правый угол — 2:1. Уфимцы в это мгновение просто «смотрели футбол», оставив игрока соперника абсолютно одного в центре штрафной.
После гола хозяева взбодрились еще сильнее. Три минуты спустя Беленов отбил удар в упор, далее выстоял против выстрела Оливера Тилля, но игроки «Прогреса» не останавливались. Хозяева решили не прибегать к овертайму и очень хотели забить третий. Томаров в экстренном порядке принялся освежать игру, выпустив на поле Кротова и Тумасяна. Замысел тренера был понятен, «Уфе» надо было выстоять до конца навала хозяев и постараться в решающий момент провести свою контратаку.
И сколько бы не атаковал «Прогрес», героем встречи суждено было стать игроку гостей. Вначале Пауревич заработал очень опасный штрафной, а затем пошел как раз туда, где и должен был быть на добивании. Все гениальное действительно просто — Кротов прострелил, Иван забил — 2:2. Люксембуржцы буквально рухнули на землю — евросезон для них закончился так же неожиданно, как начинался этот напряженный поединок.
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