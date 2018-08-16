Сергей Томаров: «Не стоит забивать голову мыслями о восстановлении»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров перед ответной игрой 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с люксембургским клубом «Прогресс Нидеркорн» 16 августа в гостях сказал следующее:

«Конечно, тяжело играть через два дня на третий. На мой взгляд, мы должны быть ментально готовы к этому. Не стоит забивать голову мыслями по поводу короткого срока на восстановление. Нормальный график, многие команды выступают в таком режиме. Конечно, тяжело, но мы сами этого хотели, весь прошлый год стремились попасть в еврокубки. Не вижу здесь никаких глобальных проблем», — передает слова Томарова, сказанные в эфире телеканала «Матч ТВ» портал «Чемпионат».



Напомним, в первой игре в Уфе команда Томарова победила со счетом 2:1.