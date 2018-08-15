Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев: «Главное — правильный настрой на игру с «Прогресом»»

Старожил «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал состояние команды после серии напряженных матчей в Лиге Европы и РПЛ:



— Я бы не стал говорить, что физическое состояние команды плохое, — сказал «Известиям» футболист. — Есть тренерский штаб, который каждый день получает с датчиков информацию о нашей функциональной готовности. И она у нас хорошая. Поэтому сейчас главное, чтобы был правильный настрой на ответную игру с «Прогресом». А с этим у нас всегда все в порядке. Поэтому, я думаю, никаких проблем с «физикой» у «Уфы» не будет. Непривычно играть по два матча в неделю, но в то же время это очень интересно.

— Мы едем в Люксембург и не думаем о том, что есть какой-то задел, что мы выиграли первый матч, — добавил он. — В первом раунде против «Домжале» мы понимали: все решится во второй игре. Сейчас ситуация та же. Поэтому мы едем с целью не пропустить гол и по возможности забить.

Ответный матч против «Прогреса» уфимцы сыграют 16 августа.





