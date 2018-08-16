Шамиль Газизов: «У всех игроков боевой настрой, мы готовы к матчу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о готовности команды к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Прогресом».

«Команда находится в отличном состоянии, времени у нас немного было на восстановление. У всех игроков боевой настрой, и все они готовы к матчу. Никаких шапкозакидательских настроений нет, «Прогрес» показал себя в Уфе командой хорошего уровня. Не зря они в этом сезоне выбили (азербайджанскую) «Габалу», а годом ранее и (шотландский) «Глазго Рейнджерс». Будем играть на победу», — сказал Газизов «Р-Спорту».

Начало встречи в Люксембурге — 16 августа в 18.00 мск.





