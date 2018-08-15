Экс-тренер «горожан» Игорь Колыванов: «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился впечатлениями о предстоящей ответной встрече «горожан» в Лиге Европы:



— Сейчас уфимцам надо максимально собранно сыграть в Люксембурге, ни в коем случае не действовать на удержание счета, — сказал «Известиям» специалист. — Первый матч показал, что «Прогрес» — очень непростая команда, которая может создать голевой шанс в самый неожиданный момент. Поэтому «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить, чтобы иметь право на ошибку в дальнейшем, контролировать ход матча и не доводить дело до ненужной нервотрепки.

В Уфе хозяева выиграли 2:1, пропустив гол в свои ворота на исходе матча.