Кыпчаки в Индии: изматывающая борьба с монголами и поражение от халаджей

Тюркские завоеватели Индостана. Часть 3

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшняя колонка украинского историка в «Реальном времени» завершает тему участия кыпчаков в исторических процессах, происходивших в Индии.

Кыпчаки и кара-китаи — главные среди мамлюков

При следующем султане Ала ад-Дине Масуд-шахе (сыне Рукн ад-Дина Фируз-шаха) ситуация продолжала оставаться сложной. Окружение султана составляли малик Кутб ад-Дин Хусейн б. Али Гури, Мухаззаб ад-Дин, Низам ал-Мульк, малик Ихтийар ад-Дин Каракуш. Провинции Мандаур и Аджмир принадлежали малику Изз ад-Дину Балбан-и Кушлу хану. Бадауном владел малик Тадж ад-Дин Санджари-и Кук-лук. В Лакханаути правил Тугрил Туган-хан. Улуг-хану Аджаму (он же Гийас ад-Дин Балбан) принадлежал Ханси. Малик Джелал ад-Дин правил провинцией Киннаудж. Тадж ад-Дин Абу Бакр не признавал власти Дели, а после его смерти властью над городом овладел его евнух Мугит ад-Дин. Уччем завладел малик Хассан Карлук. На Лакханаути напали индусы. Войска султана пришли на помощь бенгальским мусульманам. В 1245 г. власть в Лакханути перешла к Хинду-хану, а Мултаном овладел Хассан Карлук. В 1245 г. на Индию двинулись войска нойона Мангутаха. Когда Хассан Карлук услышал об этом, он эвакуировал жителей Мултана и бежал в города Дебал и Сивистан. Ситуацию спасло отчаянное сопротивление горожан Учча. Они продержались до подхода сил Гийас ад-Дина Балбана. Жара, болезни и сопротивление мусульман вынудили монголов отступить. Во время войны 1245—1246 гг. взошла звезда Гийас ад-Дина Балбана, одного из великих кыпчаков. Он вернул под контроль Дели Учч и Мултан.

Нам известно сравнительно много информации об эмирах Делийского султаната середины ХІІІ в. Зийа ад-Дин Барани сообщал, что военачальники стали ханами. Наиболее влиятельными были 40 эмиров. Они так и назывались — чихильгани, то есть сорок эмиров, и имели реальную власть. Из 25 мамлюков Ильтутмыша 9 были из Дешт-и-Кыпчак, а 6 из страны кара-китаев. Известно, что несколько мамлюков были румийцами, то есть греками, обращенными в ислам, кроме того, среди них были обращенный в ислам индиец, араб, несколько тюрков, среди которых были турки-сельджуки. Большинство из них сделали карьеру при Шамс ад-Дине Ильтутмыше. До установления власти династии халаджей кыпчаки и кара-китаи были главными среди мамлюков. Малики Сайф ад-Дин Айбек Йуган-тат, Изз ад-Дин Тугрил Туган-хан, Ихтийар ад-Дин Каракаш хан-и Айтегин, Сайф ад-Дин Бат Хан-и Айбек, Ихтийар ад-Дин Айтегин были кара-китаями. Из кыпчаков происходили малики Камар ад-Дин Кыран-и Тамур хан-ас-султани, Тадж ад-Дин Санджар-и Кик-лук, Тадж ад-Дин Санджар-и Курет-хан, малик Ихтийар ад-Дин Юзбак-и Тугрил–хан, Изз ад-Дин Балбан-и Кашлу хан ас-Султани Шамси, аз-Кулли Дад-бак, малик Сайф ад-Дин Айбек Шамси Аджами, Нусрат ад-дин Шерхан Сункар-и Сагалсус, Сайф ад-Дин Айбек Кашлы-хан ас-султани, ал-Хакан ал-Муаззам ал-Аджам Баха ал-Хакк ва ад-Дин Улуг-хан-и Балбан ас-Султани. Последний и стал султаном Гийас ад-Дином Балбаном.

Серебряная монета Гийаса ад-Дина Балбана. Фото Drnsreedhar1959 / wikipedia.org



Перманентная война с монголами

С 1241 по 1259 гг. Лахор, Джаландар, Мултан, Нижний Синд стали вассалами монголов. Такая ситуация консолидировала тюрков и иранцев в Дели. Фактически при султане Насир ад-Дине из династии Шамсийа правил один из чихильгани — Гийас ад-Дин Балбан. Он после смерти Хулагу начал отвоевывать земли, которые завоевали монголы. Его сын Шерхан Сукар занял Лахор, Джаландар, Мултан и Учч. Наместником Гийас ад-Дина стал его любимый сын Мухаммед Шах. Мухаммед Шах сразился с монголами в 1285 г. Гийас ад-Дину Балбану пришлось столкнуться с внутренними проблемами. Он воевал против восставших маликов Северо-Западной Индии и Ауда. Ему также пришлось воевать против индусов междуречья Ганга и Джамны, Катехра, Верхнего Пенджаба и Мевата. С конца 30-х гг. ХІІІ в. опасными врагами Дели были тюркские правители Бенгалии. Столица Бенгалии Лакханаути получила прозвище Булгакпур (бунтующий город). В 1278—1281 гг. малик Бенгалии Туграл-хан, который был кара-китаем, не признавал над собой власти султана Дели, несмотря на то что сам он стал наместником региона по воле Гийас ад-Дина Балбана. Последний сместил Туграл-хана и назначил правителем своего сына Бугра-хана. Но после смерти Гийас ад-Дина Балбана Бугра-хан провозгласил себя шахом Бенгалии.

Потомками Ильтутмыша были Разийа-хатун, Бахрам-шах, Ала ад-Дин Масуд-шах. Последним из этой династии был Насир ад-Дин. Во время его правления реальная власть в государстве принадлежала эмирам-чихильгани. Известно, что Джузджани называл Улуг-хана Аджама (Гийас ад-Дина Балбана) ханом ильбари и шахом йемеков. Его дедом был Абар(Эльтебер)-хан, который правил улусом из 10 тыс. семей. В рабство Гийас ад-Дин Балбан (Улуг-хан Аджам) попал, когда ольберликов победили монголы. Улуг-хана Аджама продали в рабство в Багдаде. Из Багдада он попал в Дели. Благодаря своим личным качествам этот мамлюк приобрел высокий статус. Под его командованием войска Делийского султаната осуществили удачные кампании в 1247, 1248, 1249, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256—1257, 1258, 1259, 1260 гг. Персона Улуг-хана Аджама была отмечена не только панегеристом Джузджани, но и врагами. Вассаф сообщал, что Улуг-Хан Аджам был тестем Насир ад-Дина. Было сказано, что он устранил всех своих конкурентов и отобрал власть у династии Алтамыша (Ильтутмыша). По сведениям Зийа ад-Дина Барани, который был историком Туглакидов, Гийас ад-Дин Балбан стал султаном в 1265—1266 гг. Отмечены его таланты как правителя и полководца. Он противопоставлялся безвольному Насир ад-Дину. Ибн Баттута считал, что Гийас ад-Дин Балбан сыграл роль в победе над Разией-хатун. Он ошибался, поскольку не знал двух султанов до султана Насир ад-Дина. В то же время Ибн Баттута отмечал, что Гийас ад-Дин Балбан был одним из лучших султанов.

Фото wikipedia.org



В 1246 г. монголы совершили очередной набег на Индию. На этот раз их возглавлял нойон Сали, который пользовался помощью правителя Герата из династии Куртов. Они атаковали провинцию Джуд и начали опустошать местности около Нандана. Гийас ад-Дин двинулся им навстречу и победил монголов. В 1249 г. он провозгласил себя султаном. Он назначал на важные должности своих родственников — Сайф ад-Дина Балбан Кашлу-хана, малика Тадж ад-Дина, Сункара Шерхана. Последний правил Мултаном, Кухрамом, Сунамом, Сиваликом, Сирхиндом и Лахором. Гийас ад-Дин Балбан фактически взял под свой контроль пограничные провинции, которые до того проявляли сепаратизм. В 1249 г. отряд под командованием Сайф ад-Дина Кашлу-хана противостоял войскам Хассана Карлука, которые заняли Мултан. Брату Гийас ад-Дина удалось убить Хассана Карлука, правда, сам он погиб в битве. Мултан был возвращен под контроль Дели Сункаром Шерханом. В 1254 г. представитель династии Шамсийа Джелал ад-Дин обратился к монгольскому хану Мункэ за помощью. Тот отправил ему на помощь силы Сали-нойона и войско Мухаммеда Карлука (сына Хассана Карлука). Пенджаб оказался под властью Джелал ад-Дина, который признал себя вассалом монголов. На протяжении 1254—1258 гг. ему противостоял Сункар Шерхан, который базировался в Табархинде. Ситуация для Гийас ад-Дина Балбана продолжала оставаться сложной. Изз ад-Дин Кашлу-хан в 1257 г. перешел на сторону монголов и провозгласил себя независимым правителем Синда и Мултана. На помощь ему пришел Шамс ад-Дин Гори Курт. Также в регионе снова появился старый враг — Сали-нойон. Но султан Дели имел тайную договоренность о союзе с Мухаммедом Карлуком. Этот союз был скреплен династическим браком сына Гийас ад-Дина и дочери Мухаммеда Карлука. Возглавив войска Делийского султаната, Гийас ад-Дин отвоевал Мултан и вынудил бежать Кашлу-хана.

Малики Гийас ад-Дина Балбана требовали, чтобы они возобновили походы на индусов, султан же указывал на то, что монголы беспокоят султанат, и если он оставит столицу, то не исключено, что они завоюют Дели, как когда-то завладели Багдадом. После смерти Сункара Шерхана султан назначил наместником одной из провинций северо-западной Индии своего старшего сына Мухаммед-хана. Мухаммед-хан в 1279 г. победил монголов, которые вторглись в Пенджаб. В 1285 или 1286 гг. монголы-караунасы Никудера взяли реванш, совершив поход в Пенджаб и взяв Мултан. В битве с ними погиб Мухаммед-хан.

С Гийасом ад-Дином Балбаном ушла эпоха

После смерти Гийас ад-Дина в 1287 г. началась борьба за власть. Часть эмиров поддержала Кайхосрова, которого Гийас ад-Дин Балбан назначил своим преемником. Кайхосров находился под влиянием эмиров-чихильгани, и в стране началась смута. Оппозиционные малики поддержали Кайкобада, сына Богра-шаха. Фактически власть перешла к эмиру Низам ад-Дину. Он убил многих эмиров Гийас ад-Дина. Во время этих репрессий также погибло много вафидийа (мусульман-монголов). Усобицами в Дели воспользовался Насир ад-Дин Махмуд Богра-шах. Под давлением мамлюков Кайкобад отстранил от власти Низам ад-Дина. На государственные должности были снова назначены малики Гийас ад-Дина Балбана, но это не остановило кризиса. На престол эмиры-чихильгани возвели Шамс ад-Дина Кайумарса, который был сыном Кайкобада. Усобицами среди кыпчаков воспользовались халаджи. В 1290 г. они восстали, победили и провозгласили султаном своего ставленника Джелал ад-Дина. Джелал ад-Дину пришлось выдержать войну против прежних маликов Гийас ад-Дина Балбана малика Ауда Чхаджу и дервиша Сиди-Моула. Зийа ад-Дин Барани приписал внуку Хулагу Абдуллаху управление войском в 150 тыс., которое атаковало Индию в 1292 г. Конечно, это очень преувеличенные данные. Монголы были побеждены, 4 тыс. из них попали в плен и приняли ислам. Город, где их поселили, назвали Мугалпуром.

Тугра Гийаса ад-Дина Туглак-шаха. Фото wikipedia.org



Править кыпчакам оставалось недолго. Во время владычества султана Джалал ад-Дина Фируз-шаха на первый план выдвинулся Ала ад-Дин Хилджи. Амир Хусрау считал Джалал ад-Дина представителем династии Хилджи. Ибн Баттута считал, что Джалал ад-Дин Фируз-шах был одним из полководцев султана Муизз ад-Дина (сына Насира ад-Дина и внука Гийас ад-Дина Балбана). Сведения этих источников часто бывали неточными, и в вопросе о происхождении Джелал ад-Дина Фируз-шаха необходимо ориентироваться на сведения Зийа ад-Дина Барани. Несмотря на то что кыпчаки в 1290 г. привели к Рантамбору свое войско и опустошили Уджайн и Мальву, нетюркские эмиры были уже на стороне халаджей. В 1296 г. к власти пришел Ала ад-Дин Хилджи. Он возглавил походы халаджей на Ауд, Бхалисан, Еликпур и уничтожал эмиров-чихильгани. Он даже перешел в контрнаступление против монголов. Увенчались успехом и его походы против индусов. Халаджи завоевали Гуджарат, Мальву, Читор, Сивану, Телингана, Маабара, Фатана. Однако полностью уничтожить чихильгани и тюркских оппонентов не удалось. В 1320 г. после нескольких султанов-халаджей к власти пришел тюрок Гийас ад-Дин Туглак-шах, основатель династии Туглакидов. Ибн Баттута считал его караунасом.

Ярослав Пилипчук