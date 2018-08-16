Кирилл Петров: «Если бы в «Ак Барсе» хотели меня подписать — подписали бы»

Интервью с воспитанником казанского хоккея, который хотел бы, но не может вернуться

Один из самых известных воспитанников казанского хоккея в последние месяцы совсем не скучает. Еще в апреле он забивал в финале Кубка Гагарина в ворота родного «Ак Барса», а уже в мае был обменян из ЦСКА в «Авангард». Но и в Сибири форвард вместе со всей командой не задержался — омский клуб в предстоящем сезоне из-за проблем с ареной вынужденно переезжает в подмосковную Балашиху. Корреспондент «Реального времени» встретился с Петровым в Омске на одной из последних тренировок «Авангарда» перед переездом.

«Решение ЦСКА шоком не стало»

— В середине мая было официально объявлено о твоем обмене из ЦСКА в «Авангард». Как и когда сам узнал об обмене?

— Прошло недели две после финальной серии с «Ак Барсом». Сидел дома в Казани — играл с ребенком. Звонят из клуба, говорят: «Наверное, мы тебя поменяем». Ответил: «Хорошо, меняйте». Дальше эта процедура происходит довольно быстро.

— Были ли предпосылки? Обмен стал для тебя неожиданностью?

— Предпосылок особых не было. Но и шоком для меня такое решение московского клуба не стало.

— Но все же, как сам для себя объясняешь мотивы руководства ЦСКА?

— Я отыграл в клубе два с половиной года и считаю, что все было нормально, добросовестно выполнял требования тренерского штаба на льду. Честно говоря, сам до конца не знаю, что и как там было, когда они принимали это решение. Но ничего страшного не случилось.

— Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал твой уход так: «Взвесив зарплату и вклад Петрова в результат, я решил с ним расстаться»

— Это его мнение. В общем-то, зарплата у меня была не такая большая — у многих ребят она была выше. А по статистике я был на лидирующих позициях, приносил пользу команде. Но если руководитель клуба так считает, то уточнять нужно у него, почему он все-таки решил меня обменять. Самое главное, что мы расстались хорошо. Никаких претензий к клубу у меня нет.

«Забивать «Ак Барсу» теперь не сложно»

— Тебя обменяли на права на шведского хоккеиста Филиппа Карлссона. Знаешь такого игрока?

— Честно говоря, нет.

— Так получается, что тебя меняют уже второй раз в карьере. Первый раз обменивали на вратаря Станислава Галимова из «Ак Барса» в ЦСКА…

— Это жизнь спортсмена — кто-то по 15 команд в карьере имеет в результате подобных обменов. Лично я не любитель менять клубы, но раз так получается, значит, так нужно. ЦСКА строит одну команду — я отправляюсь в другую. Главное, чтобы доверяли. Когда-то я был нужен в Москве, мне там доверяли. Сейчас будут доверять в Омске. Мне остается только оправдать это доверие. Показать и себе, и клубу, на что способен.

«Это жизнь спортсмена — кто-то по пятнадцать команд в карьере имеет в результате подобных обменов. Лично я не любитель менять клубы, но раз так получается, значит, так нужно». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)



— Со стороны «Авангарда» был предметный интерес?

— Этим вопросом полностью занимался агент, я этого не касался.

— Появлялась информация, что ты был против обмена в «Салават Юлаев». Что тебе было бы неприятно играть против «Ак Барса» и забивать за принципиального соперника в «зеленом дерби»…

— Если бы клубы договорились, то вряд ли бы меня спрашивали. Видимо, нужнее всего я был «Авангарду». Ну а что касается голов в ворота «Ак Барса», то я вообще первое время нервничал, когда играл в Казани за другую команду. Потом успокоился, и оказалось, что это не сложно. Забивал даже на глазах самых близких людей.

«Три финала за четыре года»

— Когда объявили о твоем обмене в Омск, главный тренер еще не был назначен. Как тебе объясняли роль в команде?

— Просто сказали, что я им нужен. Обстоятельного разговора не было, но я почувствовал интерес и ответил, что готов приносить пользу. Буду максимально мотивирован в предстоящем сезоне.

— В чем в первую очередь будет выражаться эта мотивация?

— Во-первых, это личная мотивация. Я сыграл за четыре года три финала и во всех трех проигрывал. Хочется снова выйти в финал и выиграть наконец-то кубок.

Во-вторых, командная мотивация. В омском клубе многое поменялось и видно, что новое руководство нацелено на хорошие результаты. Предстоящий сезон будет очень непростой для «Авангарда», на Востоке обостряется конкуренция, но думаю, что кропотливой работой мы сможем многого добиться.

— Максим Сушинский, комментируя твой переход, сказал: «Петров действует агрессивно, обладает поставленным броском, может играть и в силовой, и в комбинационный хоккей. Его высокий показатель полезности говорит о многом: он всегда работает на команду, а не на индивидуальные показатели. Именно такие хоккеисты нам нужны в «Авангарде» образца нового сезона». Согласен с такой характеристикой?

— Думаю, да. В ЦСКА получалось, что почти все играли на команду. Понятно, что очки важны — без них никуда, оценивать тебя по итогам сезона будут в первую очередь по ним. Но мы играли преимущественно в командный хоккей. Потому, наверное, и вышли в финал.

«Из Казани никуда не уезжаю — постоянный дом там»

— Как прошли сборы в Финляндии? Какое впечатление оставил новый главный тренер клуба, Боб Хартли?

— Так получилось, что я впервые оказался в России у иностранного тренера. Боб оставляет хорошее впечатление, предъявляет адекватные требования. Человек знает, чего хочет, и четко доносит нам свое видение хоккея.

«Видно, что Хартли тоже знает, чего хочет, у него есть определенные наработки. Он довольно опытный тренер, и у него есть свой стиль». Фото hawk.ru

— Его требования сильно отличаются, например, от требований Билялетдинова?

— У каждого тренера свое видение, свои методы. Я бы отметил разный менталитет. Иностранцы верят в свою систему. Наши тренеры, включая Билялетдинова, верят в свою. И если она дает плоды, то вряд ли от нее будут отказываться. Повторюсь, видно, что Хартли тоже знает, чего хочет, у него есть определенные наработки. Он довольно опытный тренер, и у него есть свой стиль.

— Главная тема межсезонья в КХЛ — это ситуация с ареной «Авангарда». Как воспринял новость о переезде в другой город?

— В целом воспринял спокойно, потому что только приехал в Омск из отпуска и почти сразу объявили о переезде. Но понятно, что для города и болельщиков это большая потеря. Нам, хоккеистам, всегда необходима домашняя поддержка, а в Балашихе она будет не в полной мере. Но мы надеемся, что в клубе сделают все, чтобы омские болельщики были с нами и там.

— В Омске обжиться совсем не успел?

— Первое время жил на базе. Потом, когда начали появляться неутешительные новости, даже не занимался поиском квартиры, а просто ждал информации.

— Что можешь сказать о Балашихе как варианте для «Авангарда» на этот сезон? Как в команде восприняли новость о переезде именно туда?

— Нас, хоккеистов, никто не спрашивал (улыбается). Просто поставили перед фактом. Руководство так решило — значит, так будет. Мы готовы были играть где угодно. Лично мне Балашиха кажется вполне комфортным вариантом. До дома, до Казани, ближе.

— Когда играл в ЦСКА, семью тоже не перевозил из Казани?

— Я снимал в Москве квартиру — они постоянно ко мне приезжали. Можно сказать, что из Казани мы никуда и не уезжаем — постоянный дом там.

«Если бы в «Ак Барсе» хотели, то подписали бы меня»

— Расскажи о прошедшем сезоне в ЦСКА.

— Была очень большая конкуренция. Кстати, не только в прошлом сезоне, но и все два с половиной года, что я был в ЦСКА. В принципе, эту конкуренцию я выдерживал. В прошедшем сезоне моя роль в команде была мне понятна и она меня устраивала. Просто где-то немного не получалось результативно играть в регулярном чемпионате. В плей-офф начал набирать очки. Дошли до финала, но не получилось выиграть. Обидно, конечно, но ничего страшного. Бог даст, в следующий раз выиграю.

— Цитата от Даниса Зарипова: «Кирилл Петров в финале был лучшим в составе ЦСКА. Я видел, как он хотел показать себя тренерскому штабу и руководству «Ак Барса». Что он достоин места в казанской команде в будущем. Я и сам, играя в «Магнитке», испытывал подобные ощущения».

— Конечно, он прав. Такое желание было, что тут скрывать. Я — воспитанник «Ак Барса», я родился и вырос в Казани. Да, желание играть в родном городе у меня всегда есть и будет. Это нормально для любого хоккеиста: наверное, каждый игрок хочет играть дома. Но если бы в «Ак Барсе» хотели, то, думаю, подписали бы меня и в это межсезонье. Но не подписали, значит, не хотели. Теперь я игрок «Авангарда» и все мысли связаны только с этой командой.

«Я — воспитанник «Ак Барса», я родился и вырос в Казани. Да, желание играть в родном городе у меня всегда есть и будет. Это нормально для любого хоккеиста: наверное, каждый игрок хочет играть дома». Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



— Александр Свитов как-то рассказывал в интервью, что даже несмотря на то, что он уже много лет капитан «Ак Барса», каждый его приезд в родной Омск — это событие для местных болельщиков, его заваливают подарками. Чувствуешь, что в Казани к тебе тоже особое отношение?

— Возможно, так и есть. Я ведь ни с кем из них в Казани не ругался. Бывает часто, что хоккеистам свои же фаны говорят гадости. Есть те, кто всегда говорит хорошее. Но отмечу, что мне всегда приятно играть в Казани. Дом есть дом.

«В соцсетях меня нет»

— Наиль Якупов недавно в интервью рассказывал, что росийским хоккеистам за океаном нужно быть готовыми к предвзятому отношению. Небольшой отрезок в системе «Нью-Йорк Айлендерс» был и у тебя. Ты согласен с Наилем?

— Это все индивидуально. У меня лично не было такого. Ко мне нормально относились, просто я сам где-то не дотерпел и уехал. А так, у каждого своя карьера и трудно сказать, как она сложится. У того же Якупова все нормально там начиналось. Да, потом он где-то, может быть, и сделал шаг назад, но сейчас он играет в КХЛ и вряд ли это плохо для его карьеры. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, он проявит себя в СКА, и если будет возможность, то опять попробует себя в НХЛ.

— Ты по возвращении из-за океана говорил, что не против когда-нибудь туда вернуться…

— Сейчас сложно говорить наверняка. В моей карьере очень многое будет зависеть от предстоящего сезона. Если все пойдет отлично — то почему бы и нет?

— Что была за история, когда тебя на драфте выбирал «Айлендерс», но ты поругался с их представителями?

— Там спонтанно вышло. Да, во время преддрафтовых интервью я поругался с их представителями, но в итоге они выбрали меня. Мне задавали много вопросов — некоторые из них мне не понравились, показались странными. Но сейчас, спустя время, понимаю, что это была их работа. Почему они все-таки выбрали именно меня, я до сих пор не знаю. Но сейчас там совсем другое руководство.

— Поддерживаешь с ними какие-то отношения?

— Нет, каких-то отношений нет, я в России на контракте — мне нет смысла с ними общаться. Но за результатами «Нью-Йорк Айлендерс» слежу.

— Тебя до сих пор нет в соцсетях?

— Нет, на это даже не отвлекаюсь. Супруга ведет свой «Инстаграм» — этого достаточно.

— В НХЛ работают с игроками в этом направлении, объясняют, что соцсети — это даже полезно для раскрутки.

— Не знаю, меня эта тема не цепляет. Да и работает у них там это чуть по-другому, чем в России. У нас увидят тебя на фото в ресторане и все, решат, что напился уже. Там совсем другое отношение, никто из болельщиков или журналистов не будет раскручивать «жареную» тему из безобидной фотографии.

— У тебя очень здорово складывалось со сборными России в начале карьеры: юниорская, молодежная, были универсиады и другие многочисленные турниры. Почему не складывается с основной сборной?

— Это вряд ли ко мне вопрос. Был сезон в России, когда у меня прямо как по маслу шло, но меня и тогда не вызывали. Всегда разные причины. Тогда был крепкий состав, хорошие крайние нападающие, тяжело было пробиться на какой-то турнир. Но я всегда хотел играть за сборную, как и все хоккеисты, наверное. Сейчас, если буду показывать достойную игру — думаю, могут и вызвать.

— Кстати, ты же из настоящей спортивной династии и твой дедушка больше 50 лет работает в хоккее…

— Да, дед играл сам и уже долгое время работает тренером в Казани. Сейчас уже не в таких объемах, как раньше, но он — молодец. В хоккей у меня играли и дядя, и отец. Дядя сейчас тоже в Казани тренирует. С отцом же мы не общаемся, не знаю, как у него дела. Так получилось, что меня воспитала мама, отец рано ушел из семьи.

«Во время преддрафтовых интервью я поругался с представителями «Айлендерс», но в итоге они выбрали меня. Мне задавали много вопросов — некоторые из них мне не понравились, показались странными. Но сейчас, спустя время, понимаю, что это была их работа». Фото lighthousehockey.com



«Два Овна — горячая смесь»

— Удалось побывать на матчах чемпионата мира по футболу?

— Нет, но я следил, болел за Россию. Считаю, что наша сборная достойно выступила, сделали большое дело для популяризации своего вида спорта в стране.

— Любимое место в Казани у тебя есть?

— Дом. Раньше жил в квартире на Кварталах, сейчас там мама. Мы с супругой теперь проживаем на улице Шмидта.

— Почти два года назад у тебя родился сын. Сильно изменило тебя это событие?

— Думаю, да. Я очень счастлив, что родился мальчик. Кстати, он появился на свет довольно крупным — весь в папу. Конечно, видеться хотелось бы чаще, но он часто бывает на моих матчах. Это придает дополнительную мотивацию.

— Твоя супруга Полина недавно оставила в «Инстаграме» такую запись: «Боимся, нас не возьмут в детский сад. Говорят, от осинки не родятся апельсинки». И куча смайлов…

— Да, он у нас такой, шебутной пацан. В сентябре ему будет только два года, а он уже дерется, пинается, показывает свой боевитый характер. Я думаю, это он в маму.

— В маму?

— Ну и в меня, конечно, тоже. Мы с супругой оба Овны по гороскопу, и у нас получилась такая взрывная смесь. Вспыльчивые характеры у обоих. Ребенок пока такой же, но со временем, думаю, он поменяется.

Андрей Лопата