«Ростовский» Ерохин дважды простил, но в конце все-таки «прибил» бердыевский «Рубин»

Казанцы уступили на своем поле «Зениту», пропустив в большинстве

Казанский «Рубин» продолжает испытывать проблемы с комплектованием команды. Перед матчем с «Зенитом» Бердыев не мог рассчитывать на помощь со стороны арендованных у питерцев Полоза и Цаллагова. Однако это был бы не Курбан Бекиевич, если бы он сдался еще до начала матча. Тем более что для подготовки казанцы получили еще один день благодаря переносу игры с воскресенья на понедельник. В результате 20 с лишним тысяч болельщиков, собравшихся вчера на «Казань Арене», увидели очень привлекательный футбол, увы, не принесший казанцам в итоге даже одного очка. О том, как подопечные Бердыева выпутывались из клубка накопившихся проблем и пали от удара бывшего ростовчанина — в материале «Реального времени».

Сошлись две стихии на одном поле

К очному поединку питерский и казанский клубы подошли в ранге самых забивных команд лиги. Как бы смешно это ни выглядело, у обеих команд было по три забитых мяча после двух туров — лучший показатель в РПЛ на данном этапе сезона. «Рубин» уверенно отыграл предыдущий домашний матч с «Краснодаром» (2:1) и почти вырвал победу в гостях у «Динамо». Коллектив Сергея Семака также выглядел неплохо, не потеряв ни одного очка в играх с «Енисеем» (2:0) и «Арсеналом» (1:0).

Правда, это не отменяет того факта, что у обоих клубов есть серьезные проблемы в игровом плане. «Рубин» продолжает испытывать сложности с комплектованием команды. Прежде всего это касается средней линии, где на три позиции на поле в распоряжении Курбана Бердыева есть только четыре игрока, выступавших ранее хоть на сколь-нибудь высоком уровне. Ко всему прочему добавилось и отсутствие, в связи с арендным соглашением между клубами, Полоза и Цаллагова. Решать сложности предстояло с усеченным составом, что, безусловно, снижает эффективность тренерской работы с командой.

У Семака в «Зените» проблемы противоположного свойства. Пришедший этим летом в клуб специалист получил в свое распоряжение игроков на несколько составов, но едва ли может вздохнуть полной грудью. На изучение плюсов и минусов каждого из них было отведено слишком мало времени, что привело к постоянным поискам оптимальных вариантов для «основы». Такие трудности — идеальный вариант для организованного соперника, что на этой неделе доказало минское «Динамо», разгромившее питерцев со счетом 4:0. «Рубин» к числу таковых коллективов пока не относится, так что матч ожидался достаточно равным.

Пришедший этим летом в клуб Семак получил в свое распоряжение игроков на несколько составов, но едва ли может вздохнуть полной грудью



Кудряшов «съел» Набиуллина

В связи с отсутствием Полоза и Цаллагова Бердыеву пришлось перекраивать состав. Благодаря этому впервые после возвращения с чемпионата мира на поле появился Федор Кудряшов. При этом он вышел на непривычной для себя (в первенстве страны) позиции правого защитника. Впрочем, в новинку она была лишь для незнакомых с внутренней кухней «Рубина». Кудряшов уже наигрывался справа после зимней продажи Набиуллина. Интересно, что в матче с «Зенитом» Федору предстояло столкнуться с Эльмиром лично, ведь «татарский Бэйл» в этот вечер играл на левом фланге питерцев.

Полоза заменить, казалось, было легче. В обойме у Бердыева из нападающих имелся лишь Бухаров, который в итоге и составил атакующий дуэт с Азмуном. Отсутствие арендованных у «Зенита» игроков после матча пришлось «оправдывать» Сергею Семаку.

«Почему за «Рубин» не сыграли принадлежащие «Зениту» футболисты? Решение принимаю не я, но свои пожелания могу высказать. «Зенит» платит деньги игрокам, а они против него выходят на поле — это неправильно. Я донес свои пожелания до руководства, но окончательное решение принимало оно», — культурно отвел претензии Семак.



Как бы там ни было, в первом тайме мало кто заметил отсутствие арендованных. На поле хватало игроков, так или иначе связанных с питерским клубом, либо, наоборот, с «Рубином». Еще больше было «связей» с бывшей командой Бердыева «Ростовом» — они в итоге и стали главными действующими лицами матча.

Федор Кудряшов не смог доиграть даже первый тайм, получив серьезное повреждение после столкновения с Эльмиром Набиуллиным



Первая 45-минутка, можно сказать, осталась за хозяевами. Сразу несколько моментов имел воспитанник питерского футбола Павел Могилевец, но ему не хватало то точности, то банального мастерства в завершении атаки. На правом фланге был активен Кудряшов, откровенно затоптавший Набиуллина. Увы, Федор не смог доиграть даже первый тайм, получив серьезное повреждение после столкновения с Эльмиром. Вышедший вместо него Устинов качественно заменить Кудряшова не сумел, хотя и старался работать в соответствии с требованиями Бердыева.

«Ростовский» Ерохин похоронил бердыевский «Рубин»

Еще одной значимой потерей стал уход с поля из-за травмы Бухарова. Александр прямо перед свистком на перерыв потянул мышцу и не смог продолжить встречу даже после оказания медицинской помощи. Сколько займет его восстановление, пока неизвестно, но Бердыев уточнил характер травм своих подопечных.

«У Бухарова связка, а у Кудряшова удар в колено. Есть определенное беспокойство», — сказал после игры Курбан Бекиевич.



Замена Бухарова сказалась на игре «Рубина» даже сильнее. Александр выполнял на поле очень любопытную роль, стягивая на себя основное внимание защитников. Характерный момент случился в концовке первого тайма, когда на позиции Бухарова вдруг оказался Могилевец, едва не открывший счет. После травмы Бухарова такого движения от игроков «Рубина» почти не было, и оборона «Зенита» задышала чуть посвободнее.

Ключевым получился выход на поле другого Александра — Ерохина из «Зенита», который оказался в Питере прямиком из того самого знаменитого бердыевского «Ростова». То ли зная все секреты построения защиты у команд Бердыева, то ли это Семак что-то заранее подгадал, но Ерохин раз за разом имел возможность открыть счет. Каждый случай был сугубо индивидуален, однако хавбеку гостей не хватало точности. Слева — не попал, справа — махнул мимо мяча, но партнеры продолжали уповать на подключения своего напарника.

Не повлияли на исход матча и грубость со стороны Кузяева, и заработанный Далером второй горчичник. «Рубин» все так же уповал на надежность в обороне, а «Зенит» добавил в надежности на своей половине поля. Но едва получив возможность убежать, питерцы воспользовались своим шансом. Дзюба возле углового флажка запрессовал Байрамяна, переадресовав отвоеванный мяч в центр вратарской казанцев. На этот раз Ерохин не стал жалеть бердыевский «Рубин».

Курбан Бердыев: «Мы сами привезли себе гол»



Курбан Бердыев: «Эпизод с голом вывел нас из колеи»

После игры главный тренер «Рубина» прокомментировал исход матча, а также ответил на вопрос «Реального времени» об ошибке Байрамяна, приведшей к пропущенному голу.

— Есть удовлетворение от игры, но не от результата.

— Насколько замены изменили характер игры?

— Реза (Шекари, заменивший Бухарова, — прим. ред.) — молодой парень и не вошел в игру, как хотелось бы нам. Второй тайм мы начали играть правильно и потом уже тот эпизод вывел нас из колеи. Мы сами привезли себе гол.

— Такие моменты, как с ошибкой Байрамяна, случались по ходу всего матча. Это была такая установка — выходить из обороны через пас?

— Да. Мы понимали, что будут ошибки, но, кто бы ни был, там должен был быть порядок. Не знаю, почему Байрамян вступил в борьбу, мяч был у него в ногах. Но «Зенит» отличается тем, что использует любую минимальную возможность.