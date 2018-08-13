В Татарстане ищут деньги на борьбу с борщевиком

В Госсовете Татарстана совместно с Россельхозцентром разработали программу по ликвидации опасного сорняка

За искоренение борщевика решили взяться на республиканском уровне. Специальная программа, которая бы регламентировала уничтожение именно этого растения, уже разработана, осталось ее утвердить. Эксперты выражают надежду, что до конца этого года программа будет принята. Подробности — в материале «Реального времени».

Программа для борщевика

Под борьбу с опасным сорняком, борщевиком Сосновского, на следующий год в республике хотят выделить отдельное финансирование. Меры предосторожности совсем не лишние, учитывая, что пока земли сельскохозяйственного назначения растение еще не затронуло.

— Специальная программа по борьбе с борщевиком уже разработана, но еще не принята. Пока особых способов борьбы нет, нет и отдельного финансирования для борьбы с растением. 15 июня мы отправляли данные в Москву — что, например, борщевик встречается в Агрызском, Арском, Высокогорском, Пестречинском районах. Много его в Казани, на берегах вдоль Казанки, на Сухой реке, — назвала места распространения опасного растения начальник отдела защиты растений Россельхозцентра по РТ Гузель Хусаинова.

Главный агроном управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе Раиль Шакирзянов подтверждает, что на территории муниципального образования сорняк действительно встречается широко:

— Условная площадь — 27 га. Борщевик растет не на полях, а вдоль рек, в труднодоступных местах.

Началось все с хозяйства «Ташкичу», они высадили там это растение еще в советские времена. С тех пор сорняк распространился, поначалу незаметно, а потом бурно разросся. С зарослями боремся своими силами, химию пока не применяем. Что интересно, на территории самого хозяйства «Ташкичу» сейчас борщевик уже не растет, вышел за его пределы, — рассказывает Шакирзянов.

О возможном принятии программы отзывается положительно.

Конкретную сумму, сколько может потребовать искоренение борщевика, Хусаинова пока не называет, но рассчитывает, что до конца года финансирование и саму программу удастся принять. Ситуация в республике пока не такая опасная, как в других регионах, но предупреждающие меры нужно принимать уже сейчас.

— Борщевика нет на землях сельхозназначения, он растет только на муниципальных территориях. Вообще, главы районов должны следить, чтобы борщевик не рос, но для контроля, устранения нет финансовых вложений, своими силами это очень тяжело делать, — объясняет эксперт.

Специальный костюм и препараты

Так, по правилам, при ликвидации борщевика нужно надевать специальный костюм, который должен полностью покрывать тело человека, не оставляя оголенных участков. Он стоит 50 тысяч рублей, к тому же нужно платить зарплату человеку, который бы занимался устранением сорняка, опять-таки нужно приобрести триммеры — только на начальном этапе программа выливается в кругленькую сумму.

— Борщевик очень часто растет около оврагов, вдоль водоемов, где его можно устранить только триммером. Сейчас четко не прописано, кто, как, в каком виде должен ликвидировать заросли сорняка. А это растение очень ядовито, к нам тоже поступает много обращений, — поясняет Хусаинова.

Поэтому так важно предотвратить распространение сорняка, пока он не перешел на земли сельхозназначения. Отдельные программы по ликвидации борщевика есть только в трех-четырех регионах, в подавляющем большинстве же с опасным растением по-прежнему никак не борются.

— Мы выезжали в Великий Новгород, Ленинградскую область, проводили там совещания, изучали их программы. У них сорняк уже растет на землях сельхозназначения, вот и программа есть. В Великом Новгороде проводили опыты, как определенные препараты влияют на растение. В татарстанской программе также будет прописано действующее вещество, с помощью которого можно будет бороться с борщевиком, — рассказывает Хусаинова.

Разработка программы началась по инициативе Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ.

— Мы пригасили специалистов Россельхозцентра по РТ в прошлом году, вникали в проблему, а она действительно есть. Безусловно, это вопрос человеческой безопасности. В сентябре-октябре еще раз обозначим эту проблему, изучим вопросы финансирования. К нам на выездах неоднократно обращались татарстанцы с просьбой заняться проблемой. Это контрольный вопрос, который мы будем отстаивать. Ситуация с борщевиком — тот случай, когда к таким последствиям привела хорошая инициатива. Изначально это растение высаживалось в 1960-70-х годах как корм для животных, но оно оказалось сильнейшим аллергеном, к тому же так распространилось, — рассказывает председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев.

Скашивать и сжигать

Избавляться от растения опасно голыми руками, потому что сок, скорее всего, попадет на кожу, которая остро среагирует на него на солнце. Если все-таки это случилось, то участок кожи нужно промыть водой и прикрыть от солнца, иначе не избежать ожога. Не лишним будет и обращение к врачу.

Даже просто физическое нахождение рядом с растением опасно — такие сильнодействующие эфирные масла оно источает. Пока же татарстанцы могут избавляться от растения самостоятельно, если оно растет на личном участке, — регламент-то еще не утвержден. Либо можно обращаться в исполком района, который должен реагировать на обращение.

— В начале июля мы выезжали на «День поля» и привезли трехметровый борщевик. Некоторые хотели с ним сфотографироваться, думая, что это другое растение. Оказалось, многие его путают с дягилем, другим растением, которое внешне действительно немного напоминает борщевик, — вспомнила эксперт.

Сейчас же любое избавление от сорняка иначе как бессмысленным не назвать.

— Скашивать его нужно только в мае. Сейчас борщевик уже отцвел, семена созрели, они в земле. Избавляться от растения нужно на следующий год. Желательно его не просто скашивать, но выкапывать с корнем и сжигать, работать нужно в максимально закрытой одежде, — советует Гузель Хусаинова.

На одном растении может находиться от двух до ста тысяч семян, ветер их разносит на расстояние до двух километров.

На момент подготовки материала оперативный комментарий от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ не поступил. В пресс-службе мэрии Казани, в свою очередь, подтвердили, что специально прописанной функции у муниципалитета по устранению борщевика на данный момент нет. «Возможно, этот вопрос находится на стадии обсуждения», — ответили в пресс-службе, но подчеркнули, что в любом случае сначала вопрос необходимо решить на уровне региона.