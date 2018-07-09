Кировские власти очистили городское кладбище от двухметровых кустов борщевика

В Кирове власти ликвидировали заросли борщевика на городском кладбище.

Ранее местные жители сообщили о том, что мемориальная зона Мезринского кладбища заросла двухметровыми кустами борщевика. После жалоб горожан там началась очистка от опасного растения. На данный момент проведена прополка травы и прибрана территория.

Стоит отметить, что одновременно борьба с борщевиком ведется и на Лобановском кладбище. Там специалистам предстоит убрать борщевик на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали в администрации Кирова.

Напомним, в Перми на расширение Северного кладбища выделили 131 млн рублей.