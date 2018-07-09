В Подмосковье будут штрафовать до 1 млн рублей за заросшие борщевиком земельные участки

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области планирует назначать штрафы до 1 млн рублей за заросшие борщевиком земельные участки. Об этом заявил глава ведомства Андрей Разин.

«Сегодня мы говорим о достаточно широкой вилке штрафов, которые будут налагаться на собственников, не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях. Серьезный штраф — от 150 тысяч рублей до 1 миллиона — мы предполагаем для юридических лиц. До нескольких десятков тысяч рублей, примерные цифры 20—50 тысяч рублей, — для должностных лиц. Для физических — в пределах 3—5 тысяч рублей», — приводит его слова пресс-служба подмосковного Минсельхоза.

По его словам, законопроект примут до конца 2018 года.

Ранее кировские власти очистили городское кладбище от двухметровых кустов борщевика.