«По моментам не заслужили поражения»: подопечные Томарова уступили впервые в сезоне

«Быки» дожали уставших «горожан»

И еще одна важная для «Уфы» встреча (неважных пока просто нет) состоялась в понедельник — на поле «Нефтяника» «горожане» принимали грозных краснодарских «быков». Каким составом сражались уфимцы с южанами и чем завершилась эта битва — об этом в репортаже «Реального времени».

Стартовый отрезок «Уфы»

Подопечные Сергея Томарова начали этот сезон в необычайно плотном для себя режиме. Стартовый поединок пришелся на дебют в Лиге Европы, в котором «Уфа» разошлась нулевой ничьей дома с «Домжале». Затем уфимцам противостоял чемпион страны «Локомотив», с которым пришлось попотеть не меньше, чем в еврокубках, и в итоге получить все те же нули. Немного передохнув с «Анжи» (победа 3:0), команда съездила на ответный матч в Словению (1:1), который позволил выйти на следующего соперника — люксембургский «Прогрес Нидеркорн». В первом матче уфимцы одержали непростую победу над «карликом» — 2:1. И вот теперь еще один серьезный экзаменатор в лице «Краснодара».

Гости, в свою очередь, начали сезон с поражения в Казани от «Рубина» со счетом 1:2. Именно в этой игре форвард сборной России Федор Смолов забил свой последний гол за «Краснодар» и «привез» второй в свои ворота — подарив голевой момент Сердару Азмуну. Недавно Смолов перешел в чемпионский «Локомотив», который с его приходом проиграл впервые в новом чемпионате 0:1 дебютанту «Оренбургу» на его поле. Во втором туре РПЛ «Краснодар» выиграл в Екатеринбурге у «Урала» со счетом 2:1, Мамаев забил победный гол на 89-й минуте встречи. Но, несмотря на такое начало, «быки» имеют куда более щадящий календарь, ведь в Лиге Европы они возьмут старт лишь с группового этапа.

«Быки» имеют куда более щадящий календарь, ведь в Лиге Европы они возьмут старт лишь с группового этапа. Фото fckrasnodar.ru



Трансферные полюса

Была в этой игре еще одна принципиальная составляющая. Этим летом «Уфа» отдала краснодарцам полузащитника Дмитрия Стоцкого, которому впервые предстояло выйти на поле против своей бывшей команды. На его место был приобретен молодой левый защитник Данил Круговой из питерского «Зенита». Данил пока играл только за «Уфу-2» и то не лучшим образом. Больше трансферов нет, хотя перед матчем с «быками» муссировалась информация, что «горожане» присмотрели себе «палача», который едва не похоронил их в Словении — нападающего «Домжале» Ловро Бизяка, автора первого гола в этой дуэли. Таким образом, «Уфа» осталась без усиления и с полутравмированными Сысуевым, Кротовым, а также недавно вернувшимся из лазарета Ванеком. Кроме того, все еще «отдыхает» Сейдахмет (хотя вчера он был дозаявлен на чемпионат РПЛ). Такими темпами Еркош медленно, но верно превращается в «лохнесский» персонаж — знаем, что он есть, но никогда не видим.

Состав команды из Краснодара в это межсезонье прилично изменился: помимо Смолова, команду покинул ряд лидеров, включая Андреса Гранквиста, Рикардо Лаборде, Жоазиньо, а Олег Шатов вернулся из аренды в питерский «Зенит», где уже успел забить. На их позиции «Краснодар» подписал нескольких новичков, среди которых полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва, исландец Йон Гудни Фьолусон, серб Урош Спаич и уже упомянутый россиянин Стоцкий.

В общем, шансы южан на победу перед этим матчем были значительно выше, о чем свидетельствовала и статистика. «Уфа» за свою историю сыграла 8 матчей с «Краснодаром» — три раза была зафиксирована ничья, три раза выиграли «быки» и дважды — уфимцы, разница мячей 4:8 в пользу гостей.

За уфимский клуб Дмитрий Стоцкий провел 102 игры и забил 10 голов. Фото bashinform.ru



Стоцкий против бывших



— Игра с «Уфой» будет мне немного в новинку. Я провел там достаточное количество матчей и, в принципе, чувствовал себя в уфимском клубе как дома. Пока затрудняюсь сказать, какие у меня будут эмоции. Понятно, что настрой будет немного другой, он будет отличаться от любой другой игры, — рассказал перед матчем полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий.

За уфимский клуб Дмитрий провел 102 игры и забил 10 голов. В составе «Краснодара» в официальных матчах Стоцкий пока не забивал, но отличился красивым ударом с лета в «девятку» в одном из спаррингов на предсезонных сборах. На этот раз Дмитрий вышел в основе «Краснодара», а после матча поделился впечатлениями об игре против «бывших».

— Приятно вернуться. Я здесь много играл, чувствовал себя хорошо. Но надо двигаться дальше, — сказал Стоцкий.

Поиски ключей к воротам

В стартовом составе «горожан» получили место два Александра — защитники Сухов и Пуцко. Аликин, Неделчару и Йокич вместе с ними составили оборонительную линию. Созидающие действия должны были выполнять Пауревич, Карп, Ванек, Обляков и Слай. На последнем рубеже дуэль с вратарем «быков» Крицюком в этот вечер была у Беленова. Отметим, что не попал в заявку на матч Салатич, зато в запасе появились нападающие Кротов и Сысуев. Вернулся из юношеской сборной России в обойму молодой защитник Игорь Дивеев, как и его тезка Безденежных.

Обе стороны играли жестко, не уступая друг другу ни сантиметра пространства. Фото vk.com/ufafc

Два штрафных с правого фланга — традиционное начало в последних матчах «Уфы». Однако обе подачи Облякова южане обезвредили без суматохи. «Краснодар» ответил полумоментом на 8-й минуте — мяч застрял в защитных рядах уфимцев. На 16-й минуте Ванек со штрафного опасно подал во вратарскую, Крицюк опередил Пауревича, нанеся ему небольшое повреждение. К счастью для обоих, обошлось без травм.

Больше за половину тайма гости ничего опасного у ворот Беленова не создали. Из запомнившегося — разве что два кросса Стоцкого, которые стали для вратаря «Уфы» «разминочными». Мурад Мусаев и его визави Сергей Томаров традиционно руководили сражением на ногах.

Вторую половину тайма гости провели активнее, и у ворот Беленова стало несколько «волнительно». Ванек и Карп получили по желтой карточке, этой же чести от судьи Матюнина чуть позже удостоился Рамирес за нарушение на Слае. Обе стороны играли жестко, не уступая друг другу ни сантиметра пространства.



Цена одного удара

Обляков в начале второго тайма проверил Крицюка дальним ударом, что было неожиданно видеть от технаря Ивана. Пауревич и Мамаев проделали то же самое, но их удары приводили к опасности и ранее, так что удивления у присутствующих не вызвали. Пристрелявшись, команды перешли к фазе активных действий. Сухов имел шанс открыть счет на 55-й минуте, но Крицюк «потащил» его удар по центру ворот. Нерв игры оголялся все сильнее, но по истечении часа поединка на табло все так же горели нули.

В середине тайма Томаров решился сделать первую замену. Обляков уступил место выздоровевшему Кротову, а Ари, в свою очередь, усилил нападение «быков». Первый же удар головой от новоявленного россиянина (Ари получил российский паспорт) был достаточно опасен, но мяч прошел рядом со штангой. Следом на поле появился Засеев, поменявший еще одно звено атакующего треугольника «Уфы» — Ванека.

По истечении часа поединка на табло все так же горели нули. Фото vk.com/ufafc

Между тем «Краснодар» продолжал обстреливать каркас уфимцев, выискивая свое счастье из-за пределов штрафной. Впрочем, хозяева тоже не прижимались к своим воротам, отвечая опасными контрвыпадами. Но ближе к концу матча стало понятно, что «быки» в этот вечер сделали ставку на последний решающий удар, когда силы «горожан» покинут. И на 86-й минуте Вандерсон все же нашел их слабое место. Пропущенный удар в правый нижний угол ворот Беленова получился довольно обидным для вратаря, но ничего поделать он не смог — 0:1.

«Ничего особенного, — прокомментировал момент защитник Пуцко. — Была подача, я чиркнул мяч, он отскочил на дальнюю к Вандерсону, который принял и ударил. Игровой момент».

Конечно же, ничего особенного. Просто это первое поражение уфимцев в этом сезоне.

«По моментам мы не заслужили поражения»

Дмитрий Стоцкий после матча не был удивлен его исходом: «Знал, как играет «Уфа». Они не проигрывали девять матчей, этот поединок получился сложным. Мы ожидали такой игры. Не думаю, что «Уфа» сильно поменялась после моего ухода. Может быть, что-то и есть, но я больших изменений не ощутил».

— Мы знали, что будет сложная игра, учитывая наш график и стиль игры «Краснодара». План на игру мы выполнили, сыграли дисциплинированно. Хочу поблагодарить команду за это. Мы не подпускали хороших нападающих «Краснодара» к воротам. Наше физическое состояние не позволяет весь матч играть в одном темпе. По моментам мы не заслужили поражения, — Сергей Томаров после матча выглядел раздосадованным.

Наставник уфимцев Сергей Томаров после матча выглядел раздосадованным. Фото proufu.ru

А вот тренер гостей в этот вечер закономерно выглядел довольным.

— Игра была тяжелая, но мы рады, что сумели в конце забить, — согласился с коллегой Олег Фоменко, формально главный тренер «Краснодара». — В первом тайме была равная борьба, у нас было небольшое преимущество по владению мячом, но к голевым моментам это не приводило. Во втором тайме давили и забили важный мяч.