Казахский нападающий Еркебулан Сейдахмет заявлен за «Уфу» в РПЛ-2018/19

18-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет дозаявлен 13 августа 2018 года в составе ФК «Уфа» для участия в чемпионате Российской премьер-лиги.

Напомним, уфимцы подписали соглашение с казахским легионером в марте 2018 года. За ФК «Уфа» Еркебулан успел сыграть в поединке против «Анжи», выйдя на поле во втором тайме и заработав предупреждение. Правда, он поучаствовал в голевой атаке «горожан» разрезающим пасом на Дмитрия Живоглядова.

Также Сейдахмет вышел на замену на десять минут в конце проигранного поединка в Туле (1:2) против «Арсенала».

После этого у него пошла череда травм, в конце прошлого сезона и в начале текущего в заявку на игры он не попадал.