АКТО-2018: как Минпромторг РФ хвалил Татарстан, кто составил конкуренцию самолетам и какой сюрприз приготовил КВЗ

Три дня форума авиакосмических технологий в Казани

Фото: Максим Платонов

С 8 по 10 августа в Казани проходил традиционный форум «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование (АКТО). В нем приняли участие 150 предприятий. Ведущие производители продемонстрировали свои разработки. По словам замминистра промышленности и торговли России Олега Бочарова, Татарстан тот редкий регион, где одновременно можно встретить и авиа-, и вертолетостроение. Казанский вертолетный завод на выставке представил полицейский вертолет «Ансат», а на форуме деловой авиации — «Ансат» в бизнес исполнении. На празднике «Я выбираю небо!» винтокрылые машины казанского производства продемонстрировали в действии, а сюрпризом стал показательный полет вертолета Ка-32А11ВС, который прибыл из АО «КумАПП» по специальному приглашению КВЗ.

«От решения до реализации в Татарстане самый короткий путь»

Более 150 компаний из 21 региона России, Белоруссии, Латвии, Германии, Великобритании, США и Южной Кореи — таков размах и география выставки «АКТО-2018». Производители передового авиационного оборудования, систем коммуникации и связи, сплавов и композитов, оборудования для производства авиационной техники и комплектующих расценивают форум не только как возможность продемонстрировать свои возможности, но и как площадку для предварительного обсуждения актуальных вопросов — АКТО проводится за год до открытия МАКС-2019.

– Сегодня Татарстан — это динамично развивающийся регион, где комплексно решаются вопросы развития и поддержки авиастроения. Создан мощный кластер, включающий средние и высшие учебные заведения, конструкторские бюро, крупные авиационные предприятия — Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод, — сказал, открывая АКТО-2018, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров отметил роль Казани в развитии авиации России. Фото Юлии Косолапкиной

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров так же отметил роль Казани и Татарстана в развитии авиации России.

— Особенность сегодняшней выставки в том, что Казань и Татарстан — это не просто промышленный центр России. В каком регионе одновременно можно встретить и авиа-, и вертолетостроение, и науку. В этом смысле Татарстан — редкий регион. Здесь сформирована самая правильная модель пространственного развития, и от решения до реализации в Татарстане самый короткий путь, — сказал Бочаров.

Генеральный директор Российского космического агентства Юрий Коптев обратил внимание на то, что в Татарстане создана мощнейшая промышленность, а предприятия чувствуют поддержку со стороны руководства России и Татарстана. По его словам, достижения производственников позволяют говорить не только об импортозамещении, но и достойно выходить на международные рынки.

«Казанский вертолетный завод является одним из лидирующих производителей вертолетной техники России и в какой-то степени мира»

В павильонах «Казанской ярмарки» и рядом с ними была выставлена продукция ведущих производителей. Казанский вертолетный завод представил легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет «Ансат» в полицейской модификации. Он создавался в рамках программы «Полицейский вертолет» по техническому заданию силовых ведомств России и предназначен для выполнения патрульных и спасательных операций, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах. Вертолет оснащен платформами для транспортировки группы специального назначения от 4 до 6 человек, а также фермой для десантирования с применением устройств скоростного спуска, которая может быть сброшена в случае экстренной необходимости. Также установлена оптико-электронная система, обеспечивающая круглосуточный обзор, обнаружение и распознавание объектов. Этот прибор способен делать обзор местности с определенной высоты, позволяет «читать» номера машин и различать людей, а также осуществлять передачу данных в режиме реального времени на наземный индикатор командного пункта с дальностью действия до 5 км. Конструкция вертолета такова, что позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

Казанский вертолетный завод представил легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет «Ансат» в полицейской модификации. Фото Дарьи Турцевой



— Казанский вертолетный завод является одним из лидирующих производителей вертолетной техники России и, в какой-то степени, мира. Производственная линейка представлена тремя типами вертолетов – это широко известный вертолет семейства Ми-8/17 и вся его модификация, вертолет Ансат – это легкий вертолет взлетной массы до 3600 кг, собственной разработки КВЗ и вертолет разработки московского вертолетного завода — Ми-38, — представил гостям и участникам выставки продукцию Казанского вертолетного завода заместитель управляющего директора — директор конструкторско-технического центра Игорь Бугаков.

По словам Бугакова Ми-38 запущен в серийное производство, «со следующего года запланированы поставки в том числе для Министерства обороны РФ и перспективы этого вертолета достаточно хорошие. По Ансату сейчас выполняется контракт на поставку медицинских вертолетов в рамках государственной программы, так же реализуется контракт с КНР. Вертолеты типа Ми-8/17 по-прежнему популярны как на внутреннем рынке, так и на зарубежных рынках».

Заместитель управляющего директора – директор конструкторско-технического центра КВЗ Игорь Бугаков рассказал о продукции завода. Фото Дарьи Турцевой

«Авиастроитель года»: за новое поколение вертолетчиков и заказы для минобороны



В рамках выставки прошел конкурс «Авиастроитель года», на котором Казанский вертолетный завод был представлен в двух номинациях: «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли среди предприятий» и «За успехи в выполнении государственного оборонного заказа». Кстати на открытии выставки руководитель российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности отметил татарстанских промышленников за взаимодействие с научными и образовательными организациями.

– Практики, которые применяются здесь, должны быть транслированы и в другие регионы России. Передовые технологии по подготовке кадров, взаимодействие между научными заведениями и предприятиями создает огромный потенциал, – сказал Алексей Тихомиров.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ансат в комплектации «салон» на выставке воздушных судов бизнес-класса Регионального форума деловой авиации. Фото Максима Платонова

Слова Тихомирова можно отнести и к КВЗ. Ежегодно на предприятии проходят учебную, технологическую, производственную и преддипломную практику более 300 студентов вузов, колледжей, училищ. В КНИТУ-КАИ по личной инициативе руководства ПАО «Казанский вертолетный завод» в 2015 году была создана кафедра «Вертолетостроение». С 2009 года предприятие при поддержке Минобразования РТ реализует уникальную программу «Школа-ВУЗ-Предприятие», в рамках которой в гимназии №8 и школе №54 Казани открыты «вертолетные» классы. Их выпускники становятся студентами авиационных вузов, за 6 лет 97 человек поступили в КНИТУ-КАИ. В 2017-м году специалисты КВЗ провели на предприятии 45 экскурсий для 1850 школьников, студентов и молодёжных организаций Казани, Татарстана и России.

Номинации «За успехи в выполнении государственного оборонного заказа» КВЗ был удостоен за поставки вертолетов Ми-8МТВ-5-1 и Ансат-У для Министерства обороны России. В рамках проведения Единого дня приемки военной продукции, который состоялся 20 июля 2018 года, КВЗ досрочно передал очередную партию из 5 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5.

Управляющий директор КВЗ Юрий Пустовгаров: «Коллектив и впредь будет прилагать все усилия для безусловного выполнения государственного оборонного заказа»

«На данных вертолетах установлена новая система создания пассивных помех, а также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от ракет с головками наведения в инфракрасном диапазоне излучения. Коллектив Казанского вертолетного завода и впредь будет прилагать все усилия для безусловного выполнения государственного оборонного заказа в установленные сроки и в надлежащем качестве», – заявил в докладе министру обороны России Сергею Шойгу управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

Коллеги: КВЗ привез в Казань Ка-32А11ВС

Завершил АКТО-2018 праздник «Я выбираю небо». Сразу два сверхзвуковых ракетоносца Ту-160, один Ту-95 МС и два Ту-22М3, состоящие на вооружении Дальней авиации, поднялись с авиабазы под Энгельсом и отправились на Казань. Возглавил десант командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш. Самолеты выполнили в небе два круга почета над акваторией Казанки: первый на малой скорости, второй — на высокой, проведя таким образом в небе над «Чашей» всего 14 минут. Но этого оказалось достаточном чтобы зрители испытали всю мощь российской военной авиации.

Ка-32А11ВС показал фигуры пилотажа, которые могут выполнить только вертолеты с соосной схемой

Традиционно главная составляющая праздника «Я выбираю небо» – это авиашоу, а герои – парашютисты и самолеты. Но, в этом году им составили конкуренцию винтокрылые машины. В демонстрационных полетах приняли участие два вертолета казанского производства Ми-8МТВ-1 и вертолет Ансат с медицинским модулем. А сюрпризом стал демонстрационный полет вертолета Ка-32А11ВС, его многие казанцы видели впервые – это вертолетчики из Кумертау приехали в Казань по приглашению КВЗ.

Ка-32А11ВС показал фигуры пилотажа, которые могут выполнить только вертолеты с соосной схемой — плоский разворот, полет боком на скорости порядка 120 км/ч и взлет на хвост.

— Для специалистов понятно, что такие фигуры имеют определенные ограничения по высоте и району выполнения. Так как все это выполняется на малых высотах, то сразу видна управляемость вертолета, ну а для публики – это красивые и динамичные фигуры высшего пилотажа, — говорит пилот Ка-32А11ВС Юрий Юревич.

Интерьер вертолета Ми-8МТВ-1 варианте «бизнес-класс»

КВЗ выпускает вертолеты в различных модификациях, Ми-8МТВ-1 и Ансат в вариантах «салон» предприятие продемонстрировало на выставке воздушных судов бизнес-класса Регионального форума деловой авиации. Следующим городом после Казани для «Вертолетов России» станет подмосковная Кубинка, где пройдет Международный форум «Армия—2018».



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