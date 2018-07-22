Видео недели: пытки в ярославской колонии, Минниханов за пиво и лапша на ушах от Собянина

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Минтруд о росте пенсий

Министр труда РФ Максим Топилин пообещал «такой рост пенсий, которого никогда не было в истории Российской Федерации — 1000 рублей»!

Десять минут ада

Российское издание «Новая газета» опубликовала десятиминутное видео жестоких пыток заключенного Евгения Макарова несколькими сотрудниками исправительной колонии №1 в Ярославле. Запись, оказавшаяся в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт», была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Ролик, попавший в сеть, вызвал сильнейший резонанс. Пользователи ужасаются бесчеловечности сотрудников ИК, хотя есть и те, кто пытается их оправдывать.

Патриарх Кирилл о последствиях «стремления к лучшей жизни»

В день памяти последнего русского императора Николая II и его семьи (а также накануне голосования в ГД РФ по пенсионной реформе) на литургии в Екатеринбурге Патриарх Кирилл обратился к Россиянам: «Самые страшные и кровавые перевороты происходили из-за стремления людей к лучшей жизни. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья через разрушение того, что есть».

Съемка во время падения самолета



10 июля в Южно-Африканской республике пассажирский самолет потерпел крушение. Один из пассажиров снял видео из салона во время падения — ролик попал в сеть на этой неделе и спровоцировал бурную реакцию пользователей.

Родилась в рубашке

В американском городе Менаша велосипедистка зачем-то решила поехать по поднимающемуся мосту и угодила в образовавшийся зазор. К счастью, все закончилось благополучно, и девушка осталась жива.

Оператор снял интервью Собянина с лапшой на ушах



На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью телеканалу «Москва 24», который, к слову, принадлежит мэрии столицы. Стандартная и немного скучная беседа была разбавлена тем, что один из операторов, снимавших Собянина, решил пошутить, повесив себе на ухо вареную лапшу. Видимо, таким образом он выразил свое отношение ко всему, что вещал мэр.

Обрушение моста в Чите



В сети появилось видео момента обрушения автомобильного моста в Чите в результате наводнения, вызванного сильными дождями. Напомним, паводок в Забайкальском крае начался еще восьмого июля.

Губит людей не пиво...



Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разрешения продажи пива на стадионах.



«Хотел бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата — это продажа пива. Мы продали пива на 89 миллионов рублей», — заявил Минниханов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Набсовета АНО «Организационный комитет «Россия-2018».



Президент РТ отметил, что мужчины любят пиво. «Не все. В Татарстане может быть больше любят», — пошутил Путин.

Он пояснил, что имел в виду запрет на употребление алкоголя в исламе, так как в республике проживает много мусульман. «Я забочусь о наших братьях — православных», — парировал Минниханов.

Торнадо вдребезги разносит дома



На уходящей неделе несколько мощных торнадо обрушились на штат Айова в США. На видео, попавшем в сеть, можно увидеть, как стихия вдребезги разносит дома.

Школьника из Москвы оценили в Великобритании, но не на «Первом»



11-летний Ярослав Якубчук, родившийся в Москве, покорил наставников британской версии шоу «Голос. Дети». Все они повернулись к нему, услышав то, как он исполняет арию Nessun dorma из оперы Пуччини «Турандот». Отметим, что до этого мальчик не смог пройти слепые прослушивания в российской версии шоу — никто из наставников не повернулся к нему, а выступление не показали на «Первом».