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Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты

12:47, 06.08.2018
Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты
Фото: ru.wikipedia.org / hi-tech.mail.ru

Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты в социальных сетях. Также там предложили декриминализировать подобные случаи в будущем.

«Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой… Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорится в заявлении компании.

Ранее в правительстве выступили против отмены уголовной ответственности за репосты.

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