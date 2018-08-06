Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты

Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты в социальных сетях. Также там предложили декриминализировать подобные случаи в будущем.

«Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой… Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорится в заявлении компании.

Ранее в правительстве выступили против отмены уголовной ответственности за репосты.