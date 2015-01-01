ПМЭФ-2018
Сюжет 9 материалов
С 24 по 26 мая на «Ленэкспо» прошел 22-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018). В нем приняли участие 17 тыс. человек из 143 стран, самыми представительными делегациями стали американская, японская и французская. Всего было заключено 550 соглашений на сумму почти в 2,4 трлн руб. На форуме работали корреспонденты «Реального времени». Их впечатления - в подборке «Реального времени».
- Общество 30 мая, 07:00 12 «Чтобы поднимать рождаемость, надо меньше болтать языками и больше работать другими органами» Как губернаторы будут выполнять новые майские указы Путина?
- 26 мая, 23:09 65 ПМЭФ-2018, день третий: вертолеты «Сбера», народная дипломатия и «Страна хоккея»
- 25 мая, 23:58 102 4 ПМЭФ-2018, день второй: инвестиционные соглашения, раритетные авто и дискуссии об энергетике
- Технологии 25 мая, 07:00 10 «Это традиционная проблема: бизнес жалуется на «не тех студентов», вузы — на «не тот спрос предъявляется» На площадках ПМЭФ-2018: неяркое появление сменщика Никифорова, домашние задания от руководства «Яндекса» и немецкий пример от главы ЧТПЗ
- 24 мая, 14:30 6 Эльвира Набиуллина: «Я ожидала, что верящих в реформы будет больше!» Питерское «дежавю»: как чиновники РФ второй год обсуждают, где взять деньги для роста и куда их потратить