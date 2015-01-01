С 24 по 26 мая на «Ленэкспо» прошел 22-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018). В нем приняли участие 17 тыс. человек из 143 стран, самыми представительными делегациями стали американская, японская и французская. Всего было заключено 550 соглашений на сумму почти в 2,4 трлн руб. На форуме работали корреспонденты «Реального времени». Их впечатления - в подборке «Реального времени».