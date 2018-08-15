Как на ТАИФ-НК поддерживают детский отдых

Фото: Олег Тихонов

В этом году в оздоровительных лагерях Республики Татарстан отдохнут больше 170 детей сотрудников ТАИФ-НК. Для того, чтобы ребята могли провести каникулы с пользой для здоровья, предприятие выстроило сотрудничество с лагерями. Благодаря этому родителям выделяются путевки, большую часть стоимости которых покрывает компания. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

70 процентов стоимости путевки оплачивает ТАИФ-НК

Восьмилетний Карим в этом году впервые поехал в детский лагерь «Юность». Признается, что сначала скучал по дому, но через 3 недели начал упрашивать родителей оставить его еще на одну смену.

— В лагере очень много кружков, особенно понравились туризм и теннис. У меня появилось очень много друзей и несмотря на то, что смена закончилась, и большинство ребят разъехались, мы постоянно переписываемся и общаемся. Договариваемся вместе отдохнуть в лагере в следующем году, — рассказал Карим Галиев.

Восьмилетний Карим в этом году впервые поехал в детский лагерь «Юность». Фото из архива семьи Галиевых



Мама мальчика, Альбина Галиева, работает в нефтеперерабатывающей компании ТАИФ-НК. Предприятие давно тесно сотрудничает с лагерем «Юность», поэтому на каждое лето выделяются путевки для детей. Родители оплачивают только часть стоимости, львиную долю расходов покрывает предприятие.

— Путевка в детский лагерь сейчас стоит минимум 25 тысяч рублей, поэтому очень значимо, что предприятие помогает родителям. Мы оплатили только 30 процентов стоимости, 70 процентов — это деньги ТАИФ-НК, — рассказала сотрудница компании Альбина Галиева.

Сотрудничество с лучшими лагерями Татарстана

За все лето в детских оздоровительных лагерях отдохнут 174 ребенка. В первую очередь, это ребята из многодетных или неполных семей, а также дети участников военных действий. Чтобы у ребят была возможность провести каникулы с пользой, по инициативе генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова несколько лет назад предприятие начало сотрудничество с детскими оздоровительными лагерями не только Нижнекамского района, но и всего Татарстана. Теперь для детей сотрудников ТАИФ-НК в лагерях «резервируют» путевки, большую часть стоимости которых оплачивает компания. Основная часть детей, 58 человек, отдохнут в «Юности». Этой весной его признали лучшим среди лагерей, предприятий и организаций Татарстана в республиканском смотре-конкурсе. До конца лета там пройдет четыре смены и на каждой организуют программу «Юсити», в которой дети создают «маленький город в городе». На смене они выбирают президента, проводят предвыборную кампанию, собирают правительство и открывают министерства. Это помогает им понять не только как устроена власть, но и осознать, как много в жизни зависит от них самих.

За все лето в детских оздоровительных лагерях отдохнут 174 ребенка — детей сотрудников ТАИФ-НК. Фото Олега Тихонова



Детей, которые серьезно занимаются спортом, отправляют в «Олимпиец». В этот лагерь ребята заезжают с тренерами, поэтому 3 недели они проводят в режиме ежедневных тренировок. «Самое главное — это вырастить спортивного, здорового ребенка с целями и задачами», — объяснила начальник спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» Анна Протасова. В каждой смене представлено порядка семи видов спорта. К примеру, во второй — это легкая атлетика, дзюдо, бокс, баскетбол, вольная борьба, хоккей и лыжи.

— В этом году у нас глобальное изменение в плане питания. Наверное, мы единственный в Татарстане лагерь, который перешел на два комплекса меню. И детям предоставляется выбор: сегодня они могут выбрать один комплекс, завтра — второй. Конечно же, все питание спортивное, — продолжила Анна Протасова.





Детей, которые серьезно занимаются спортом, отправляют в «Олимпиец»… Фото Олега Тихонова

Уже несколько лет предприятие работает с казанским лагерем «Байтик», в котором этим летом от ТАИФ-НК отдохнет не менее 38 человек. Чтобы родители не беспокоились по поводу транспорта, в этом году сотрудники ТАИФ-НК провели работу, чтобы лагерь выделил автобус и отвез детей из Нижнекамска в Казань, а по окончанию смены — обратно. Оздоровительное учреждение известно как образовательная площадка, поэтому в каждой смене ребенок может выбрать учебный профиль. К примеру, программирование, робототехнику, иностранные языки, театральное искусство, хореографию.

— Мы впервые решили отправить ребенка в лагерь и наш выбор пал на «Байтик». Здесь для ребят организована богатая программа. Дети совмещают отдых с учебным процессом, к примеру, мой сын Ралиф с удовольствием ходит на робототехнику. Дети всегда заняты, никакие гаджеты не нужны. Обязательно отправим ребенка еще раз в «Байтик», — поделилась мама Наиля Мухамедьярова.

Чтобы выбор летнего отдыха у детей был как можно шире, в этом году предприятие начало сотрудничество с нижнекамским лагерем «Чайка». В нем отдохнут 38 человек. Здесь для развития подростков работает множество секций: каратэ, настольный теннис, футбол, волейбол, проводится шахматно-шашечный турнир. Кроме этого, открыты кружки по хореографии, театру, рисованию, фольклору, искусству фото и видео.

ТАИФ-НК одна из немногих компаний, которая продолжает поддерживать детский отдых. Ежегодно на эти цели предприятие выделяет значительные средства. Благодаря этому родители — сотрудники ТАИФ-НК — экономят семейный бюджет, а дети отдыхают в лучших лагерях Татарстана, не только укрепляя здоровье, но и получая массу впечатлений и заряда, которых хватит на весь учебный год.

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