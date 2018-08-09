Как Токранов из первой пятерки СКА шлет «приветы» менеджменту «Ак Барса»

«Барсы» меньше чем за месяц до старта «регулярки» к сезону не готовы

«Ак Барс» завершил вчера турнир Sochi Hockey Open, пожалуй, самым статусным матчем всего межсезонья КХЛ. Встречались действующий чемпион, самый титулованный клуб КХЛ (то бишь «барсы») и клуб самый богатый, амбициозный и обласканный лигой — СКА из Санкт-Петербурга. Все выступление казанцев на сочинском турнире в совокупности оставляет большие вопросы о готовности команды к новому сезону. Шарыченков и красный цвет от Билла, «приветы» Васи Токранова менеджменту «Ак Барса» и поражение (0:4) в главном матче межсезонья КХЛ — в материале «Реального времени».

Шарыченкову ищут замену

В репортаже с предыдущей игры «Ак Барса», в которой казанцы уступили (3:5) хозяевам турнира ХК «Сочи», мы прогнозировали непростую вратарскую дилемму для Зинэтулы Билялетдинова перед встречей со СКА. Известно, что наставник «барсов» традиционно чередует вратарей в контрольных матчах. И по всему, сегодня в воротах должен был появиться Александр Шарыченков.

Как мы и предполагали, даже в контрольных матчах опытный специалист не настолько доверяет второму голкиперу «Ак Барса», чтобы ставить его на игру. Более того, даже пяток пропущенных шайб Эмиля Гарипова в прошлой игре, из которых как минимум в одной виноват вратарь, не заставили Билла дать шанс Шарыченкову.

Очевидно, что менеджмент «Ак Барса» наряду с поиском опытных защитников взамен ушедшим Охтамаа и Токранову держит в уме и второго голкипера.

Очевидно, что менеджмент «Ак Барса», наряду с поиском опытных защитников взамен ушедшим Охтамаа и Токранову, держит в уме и второго голкипера. Фото ak-bars.ru



Токранов в первой паре защитников СКА, а в Казани опять «не хватает защитников»

К слову о Токранове. Василий в концовке второго периода сделал все, чтобы СКА открыл счет — он отметился голевой передачей на пятак. Такой, что Бывальцеву оставалось только подставить клюшку.

Лучшего защитника КХЛ прошлого плей-офф из «Ак Барса» переманил летом СКА. Хотя «переманил» — это громко сказано. Сам защитник хотел остаться в Казани, но менеджмент «Ак Барса» не пошел навстречу лидеру обороны по вопросу срока — игрок просил 3 года, хотя СКА предлагал 4-летний контракт. В Казани, по сути, проявили неуважение к хоккеисту, у которого все годы в «Ак Барсе» был один из самых низких контрактов в команде.

Об этой истории «Реальное время» рассказывало подробно, получив также комментарии агента Василия — Сергея Исакова. Теперь Токранов в СКА и уже отличился заброшенной шайбой за свой новый клуб на сочинском турнире. Вчера он вышел на лед в первой пятерке в паре с Патриком Херсли. Токранов регулярно выходит в большинстве и меньшинстве своей команды. Так что в Санкт-Петербурге талант Василия оценили по достоинству. Странно, что не в Казани, где Билялетдинов вылепил из него топового игрока.

К слову, сам Билл настаивал на продлении контракта с защитником, но услышан менеджментом не был. Ну а теперь эксперты в один голос говорят, что обороне «барсов» не хватает мощи и что это слабейшая линия команды. Впрочем, для «Ак Барса» это почти традиция, уходящая корнями в прошлое. Кудерметов, Прошкин, Чупин, Зарипов (хорошо хоть вернули — лучше поздно, чем никогда) — этот невеселый список можно продолжать.

Еще на пресс-конференции после поражения в игре с «Сочи» Зинэтула Билялетдинов заявил, что Антон Ландер на лед не выйдет. Фото ak-bars.ru



Слабое легионерское звено: Попов

Но вернемся к заключительному матчу Sochi Hockey Open. Еще на пресс-конференции после поражения в игре с «Сочи» Зинэтула Билялетдинов раскрыл карты, заявив, что Антон Ландер на лед не выйдет. Остается надеяться, что повреждение у скандинава не слишком серьезное и он восстановится к регулярному сезону.

Без него легионерское звено выглядело очень слабо. И главная «заслуга» в этом Андрея Попова, который заменил Ландера в первой тройке. Андрей, к сожалению, умеет лишь бороться и разрушать, а не созидать в атаке. Наверное, можно было попробовать на этой позиции Александра Бурмистрова, однако Билл не любит тасовать тройки и лучше поставит игрока послабее в первое звено, но не тронет остальные сочетания.

— Без Ландера, конечно, игра немножко другая. Но есть и плюсы в плане того, что мы можем задействовать всех, все играют. Но все это временно. Когда восстановится Ландер, пока не могу сказать, — сказал после игры Билялетдинов.

Показательно, что эта игра стала самой посещаемой на турнире. Зрители заполнили сочинскую арену больше, чем наполовину — и это несмотря на то, что хозяев турнира на льду не было. Так или иначе, СКА и «Ак Барс» — принципиальные соперники, и мы вправе были ждать от команды Билла высокой мотивации и самоотдачи — не такой, как в предыдущей игре с южанами. И казанцы наконец показали желание с первых же минут матча, прижав СКА к воротам — и вот уже Каре не удалось нанести бросок с убойной позиции. Питерцы проснулись лишь к середине периода, когда пришлось вступать в игру уже Гарипову. В общем, надолго «барсов» не хватило.

Эта игра стала самой посещаемой на турнире. Зрители заполнили сочинскую арену больше чем наполовину. Фото ak-bars.ru



Наиль Якупов в СКА. Это стыдно

Удаление Наиля Якупова пришлось очень кстати и успокоило атаки СКА. Воспитанник татарстанского хоккея за несколько сезонов так и не смог закрепиться в НХЛ и вернулся в Россию. На самом деле, татарстанскому хоккею должно быть стыдно, что права на самого яркого его «продукта» принадлежали СКА. В третьем периоде Якупов окончательно «похоронит» «барсов», забросив третью шайбу в их ворота. А на финише периода первого уже СКА прижал «Ак Барс» к воротам, и голкиперу казанцев пришлом плечом выталкивать точный бросок Гусева в «девятку».

Второй период казанцы начали с глупого удаления Попова за грубость. Андрей совершенно очевидно неуютно себя чувствует в первых звеньях, настолько, что даже главные козыри этого хоккеиста (например, дисциплина) дают сбои. Хорошо, что бригада меньшинства «Ак Барса» отработала за «того парня».

В целом у казанцев ничего не получалось во втором периоде у чужих ворот, но к этой проблеме добавились «привозы» у своих, и лишь неточность питерских игроков не позволила им забросить парочку шайб Гарипову. Слабая командная игра в атаке и индивидуальные ошибки в обороне вообще стали визитной карточкой «Ак Барса» на сочинском турнире. Тем временем до старта чемпионата меньше месяца, а игра казанцев не впечатляет. Хорошо, что в хоккее все решается в плей-офф. Времени много, а в кубковую восьмерку с таким составом «Ак Барс» попадет и «мертвым».

У казанцев ничего не получалось во втором периоде у чужих ворот. Фото ak-bars.ru



«Привет» менеджменту «Ак Барса» от Васи

В конце периода глупым удалением отметился уже Бурмистров, а за 24 секунды до конца к нему присоединился Яруллин, и вот тут пришло время Токранова, о чем мы писали выше. Питер реализовал «5 на 3» почти мгновенно. Василий прислал знатный «привет» менеджменту «Ак Барса», нечего сказать.

— Удаления сломали нам игру, в том числе и мое неоправданное удаление. Где-то не справились с эмоциями, — сетовал после матча Бурмистров.

— Какие итоги можно подвести и какую работу провели? Доволен ли ты своей работой?

— Провели очень хорошую работу на сборах. Здесь, понятное дело, мы были не в свежем виде. Есть к чему стремиться и над чем работать, — сказал Александр «Реальному времени».



Тем временем, на льду от казанцев лишь нервы. В третьем периоде, когда надо было сравнивать счет, «барсы» опять остались в меньшинстве стараниями Марина и Клинкхаммера. Канадец был наказан еще и за неспортивное поведение. Кроме того, к нему тут же за споры с судьей присоединился опытнейший Андрей Марков. Матерый НХЛовец позволил себе со злости швырнуть клюшкой какой-то предмет в сторону судейского столика, уже находясь в штрафном боксе. СКА же спокойно воспользовался этими подарками: Херсли от синей линии прошил Гарипова мощнейшим броском — 0:2.



«Удаления сломали нам игру», — сетовал после матча Бурмистров. Фото ak-bars.ru



— Марков такой опытный игрок, а не совладал с эмоциями.

— Это никому не приятно, и мы в этом плане разберемся, — пообещал после игры наставник «Ак Барса».



Что придумает Билл?

Судьи же дали возможность «Ак Барсу» вернуться в игру, закрыв на скамье штрафников Евгения Кетова аж на 4 минуты. Это были самые заметные мгновения в атаке от казанского клуба в этой игре, но питерский голкипер Магнус Хеллберг в нужный момент выручил свою команду. На этом неприятности «Ак Барса» не закончились. Якупов замкнул со среднего пятака передачу Гусева, реализовав очередное большинство. А в концовке казанцы совсем бросили играть и пропустили еще и от Ильи Каблукова, с броском со средней дистанции которого не справился Гарипова — 0:4.

Пока непонятно, во что будет играть «Ак Барс» в новом сезоне. Оборона команды с уходом Токранова и Охтамаа заметно просела, а тут еще и атака забыла рецепты игры у чужих ворот. Успеет ли опытный Билялетдинов что-то придумать, увидим совсем скоро — на турнире Латвийских железных дорог, а там и до сезона будет рукой подать.

Пока непонятно, во что будет играть «Ак Барс» в новом сезоне. Фото ak-bars.ru



— Меньше месяца до чемпионата? Раньше успевали и теперь успеем, куда деваться. У нас есть вопросы, которые мы должны поправить, и сейчас как раз хорошее время для того, чтобы разобраться. Период у нас непростой. Кое-что получается, кое-что нет, — объяснил Билялетдинов.