«Ак Барс» чуть не украл победу у «Сочи» за 10 минут

Южане были сильнее в самоотдаче, а Бочаров напомнил о себе Казани хет-триком

Понятно, что сочинский турнир для «Ак Барса» — всего лишь один из этапов подготовки к сезону. Однако и на этом этапе матчи далеко не равнозначны. Если игры с «Локомотивом» и «олимпийской сборной России» (кавычки, поскольку никакая это ни олимпийская сборная по составу) носили непринципиальный и откровенно разминочный характер, то вчерашний (против «Сочи») и особенно сегодняшний (со СКА) поединки важны и интересны. Видимо, казанцы решили приберечь силы на СКА и накануне не слишком выкладывались (3:5) — и дело тут не в счете на табло, а в характере встречи, в которой они играли в хоккей лишь 10 минут из 60, чуть не совершив при этом камбэк. Месть Бочарова «Ак Барсу», «час Х» для Шарыченкова, набор вистов Владиславом Карой и незаменимый Ландер — в материале «Реального времени».

Мусину и компании было что доказывать «Ак Барсу»

Вчерашний матч против организаторов турнира, ХК «Сочи», проходил в условиях, приближенных к боевым, поскольку мотивация сочинской команды перед своими болельщиками в схватке с действующим обладателем Кубка Гагарина сомнению не подвергалась. Хотя самих фанатов южной команды собралось совсем немного. К тому же, исторически так сложилось, молодой ХК «Сочи» стал полигоном для хоккеистов, которые оказались ненужными «Ак Барсу». Из таких вчера на лед вышли Станислав Бочаров и совсем недавний «барс» Дамир Мусин. Помимо них вне заявки на игру остался еще Дмитрий Архипов, а Зият Пайгин защищает на турнире цвета той самой сборной, которая «олимпийская». Конечно, всем этим ребятам есть что доказывать «Ак Барсу». Забегая вперед отметим, что Станислав Бочаров доказал по полной, оформив хет-трик в ворота Гарипова.

Зинэтула Билялетдинов известен своим равнодушием к любой принципиальности, которая не связана непосредственно со спортивными целями. Поэтому автор этих строк не слишком удивился, не увидев в заявке на игру центрфорварда первого звена Антона Ландера. Незначительное повреждение стало весомым поводом, чтобы дать скандинаву передохнуть. Хотя послематчевый комментарий Билялетдинова насторожил. «Со СКА он не сыграет», — сказал тренер, отвечая на вопрос «Реального времени».

Место Ландера рядом с легионерами занял Андрей Попов, что позволило Билялетдинову второй матч подряд поставить на игру опального Федора Малыхина. Что касается полевых игроков, заметим, что Владислав Кара вышел на матч уже основным форвардом четвертого звена, а не запасным, как в играх с «Локо» и «сборной».

Место в воротах предсказуемо занял Эмиль Гарипов



Сегодня на главном событии межсезонья для Шарыченкова решится многое

Место в воротах предсказуемо занял Эмиль Гарипов. Пока Билл традиционно чередует вратарей в контрольных матчах. Но интереснее другое — кто выйдет в рамке «Ак Барса» на лед сегодня, когда предстоит статусная игра против СКА, на которую, как стало известно, собирается подъехать весь российский хоккейный бомонд? Что неудивительно — битва законодателей мод КХЛ подходящий повод для подобного слета. Пожалуй, это даже главный матч межсезонья во всей лиге.

Очевидно, что сегодня Билялетдинов вполне может отойти от практики чередования вратарей в межсезонье, что станет очередным «сигналом» менеджменту «Ак Барса» о необходимости поиска нового резервного вратаря для клуба, который своей целью ставит очередной Кубок Гагарина и никак не меньше. Если же выйдет Шарыченков, то это будет означать, что Билл согласен на него в качестве бэкапа.

Бочаров напомнил о себе «барсам»

Игру обе команды начали лениво. Правда, «Сочи», хоть и без особого успеха, пытался поддавливать у чужих ворот, мешая казанцам спокойно развивать атаки. Однако первый момент состоялся у ворот Дмитрия Шикина, когда в атаку, словно заправский форвард, убежал защитник «барсов» Альберт Яруллин, но с двух попыток так и не попал в створ.

Шанс на ответ хозяевам предоставил форвард гостей Иржи Секач, перестаравшийся с хитом в борт у своих ворот. Казалось, у «Сочи» в большинстве ничего не получается, но хватило и одного эпизода. Артем Подшендялов адресно прострелил на пятак, а Станислав Бочаров в касание отправил шайбу прямо в девятку — 1:0. Этого форварда можно считать чуть ли не казанским воспитанником, хотя первые хоккейные шаги он делал в Хабаровске. Нападающий долго играл в Казани в молодежных командах, практически не получая шанса закрепиться в основе. Что ж, накануне Бочаров напомнил о себе.

Уже по первому периоду стало ясно, что Попов ни разу не адекватная замена Ландеру в легионерском звене



Попов Ландеру не замена

Уже по первому периоду стало ясно, что Попов ни разу не адекватная замена Ландеру в легионерском звене, у которого впереди мало что получалось. И не только в равных составах, но и в большинстве, когда казанцы безуспешно пытались реализовать лишнего в середине стартового периода. Ну и, конечно же, пусть трибуны и не были заполнены, зрители они гнали свою команду вперед. «Ак Барс» на фоне хозяев в первом периоде действовал в режиме щадящей тренировочной двусторонки.

Как и в матче со сборной России, «Ак Барс» начал второй период с удаления. Пока голы и вообще созидание даются команде с трудом, зато бригады меньшинства получают обширную практику. Так или иначе удаление Курашова сочинцы реализовали столь же легко, как и первую попытку в первом периоде. И вновь отличился Бочаров, на сей раз ловко сыгравший на добивании — 2:0. «Ак Барс» тут же «поплыл», позволив «Сочи» провести образцовую трехходовку, которую завершил Александр Акмальдинов — 3:0. Запахло позором, а на видеокубе показали скучающего Шарыченкова, хотя прямой вины Гарипова в пропущенных шайбах не было. Вскоре в ворота «барсов» могла влететь четвертая шайба, но Эмиль отразил выход «один в ноль».

«Взрослый» гол молодого Кары и шедевр Ткачева — слабое утешение после игры «барсов» спустя рукава

У «Ак Барса» же во втором периоде получилось даже хуже, чем в первом. Полное отсутствие интересных ходов в атаке, в том числе в большинстве, когда казанцы не смогли нанести ни одного (!) акцентированного броска. Но на то они и топ-клуб, чтобы забросить «в раздевалку» без каких-либо предпосылок. Набирающий висты тренерского штаба молодой Владислав Кара очень по-взрослому расправился с вратарем ХК «Сочи», когда его вывели на ворота Марков с Клинкхаммером — 3:1. «Кара пока не удивляет, я жду от него большего», — прокомментировал этот эпизод Билялетдинов по окончании матча.

Шедевр Кары удручающего впечатления от игры «Ак Барса» в целом не изменил. Понятно, что это всего лишь контрольный матч, но не дело играть спустя рукава. Хотя бы ради зрителей. Как сочинских, так и казанских.

Шедевр Кары удручающего впечатления от игры «Ак Барса» в целом не изменил



Уже на старте третьего периода Рафаэль Батыршин отправился в штрафной бокс, продолжив традицию «Ак Барса» в этом матче, в котором казанцы так и не смогли перестроиться с тренировочного режима на боевой, предложенный хозяевами льда.

— Мы готовились, но, к сожалению, не получилось. Забуксовали сегодня. Были грубые ошибки, не смогли исправить ситуацию, — сказал после игры Билялетдинов.

— Что особенно не понравилось?

— Есть вопросы, которые надо исправлять. Это займет время.



Запоздалая погоня «барсов»

Когда не работает командная игра, выручить может индивидуальное мастерство. Такое, какое продемонстрировал в середине периода Владимир Ткачев, продравшийся сквозь частокол клюшек соперника и мастерски поднявший шайбу под перекладину — 3:2. Объективно говоря, гол не вытекал из логики игры, что подтвердилось через пару смен, когда Гарипов потерял шайбу у своего щитка, и Денис Мосалев отправил ее в ворота. Так ХК «Сочи» восстановил паритет — 4:2. Но казанцы наконец завелись и за 5 минут до конца периода реализовали большинство. Данис Зарипов четким пасом нашел Станислава Галиева, который бросил не сильно, но точно, сократив разрыв до минимума — 4:3.



Но все-таки нельзя спасти матч, играя на полную катушку 10 минут игрового времени из 60. За 3 минуты до конца игры защитники бросили Гарипова на растерзание, и Бочаров оформил хет-трик — 5:3. Так что вчерашняя игра оставляет «Ак Барс» в долгу перед болельщиками. Как минимум по самоотдаче на протяжении 50 игровых минут. Сегодня казанцы должны исправиться в главном матче межсезонья. Тем более что после игры они дружно отказались от комментариев представителям СМИ.