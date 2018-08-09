Продукция ТАИФ-НК снова стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

Фото: Олег Тихонов

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» дизельное топливо ЕВРО летнее стало лауреатом, а бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 получил диплом I степени. Таким образом, жюри отметило оба продукта, которые нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК заявила в 2018 году на участие в конкурсе. Оба товара обладают улучшенными характеристиками, продлевают срок службы автомобилей и, что главное, снижают выбросы в атмосферу. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«Лучшие товары и услуги РТ» — один из самых престижных конкурсов для производителей. Ежегодно на участие в нем заявляются несколько сотен республиканских компаний, но строгий отбор выдерживают только лучшие. Компания «ТАИФ-НК» — одна из самых активных участников конкурса. В этом году нефтеперерабатывающее предприятие в номинации «Продукция химической и нефтехимической промышленности» заявило на участие два продукта — дизельное топливо ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 и бензин неэтилированный марки АИ-92-К5. Экспертная комиссия в очередной раз подтвердила качество продукции в номинации «Продукция производственно-технического назначения» — дизельное топливо ЕВРО летнее стало лауреатом, а бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 был отмечен дипломом I степени.

В этом году ТАИФ-НК заявило на участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ» два продукта — дизельное топливо ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 и бензин неэтилированный марки АИ-92-К5. Фото Олега Тихонова



Оба продукта обладают высококачественными и экологическими характеристиками. В состав дизельного топлива входят противоизносные, депрессорно-диспергирующие и антистатические присадки, которые улучшают эксплуатацию транспортного средства. Уникальный состав дизтоплива не только снижает нагарообразование и износ деталей двигателя автомобиля, но и благоприятно сказывается на окружающей среде, так как снижаются выбросы в атмосферу.

Второго участника конкурса, бензин неэтилированный марки АИ-92-К5, также отличает качественный состав. В нем низкое содержание серы (менее 10 мг/кг), ароматики, олефинов, бензола; нет свинца, железа и марганца. Все это продлевает срок работы двигателя автомобиля и значительно уменьшает выбросы в окружающую среду.

В ноябре 2015 года ТАИФ-НК запустил промышленное производство бензина стандарта «Евро-5». Фото предоставлено ТАИФ-НК



Дизельное топливо и автобензины производства ТАИФ-НК обладают высокой репутацией, поэтому востребованы среди автовладельцев. Именно ТАИФ-НК первый в Татарстане начал производить топливо класса «Евро-5». В соответствии с законодательными требованиями перейти на его выпуск предприятия должны были с 2016 года, но ТАИФ-НК еще в ноябре 2015 года запустил промышленное производство бензина стандарта «Евро-5», тем самым, выполнив требование правительства РФ на 2 месяца раньше. Главное преимущество бензина класса «Евро-5» — экологичность: содержание серы в нем в пять раз ниже, чем было в бензине класса «Евро-4», что значительно уменьшает вредное воздействие на окружающую среду.

Конкурс «Лучшие товары и услуги РТ» проводится ежегодно с 2004 года, компания «ТАИФ-НК» принимает в нем активное участие с 2010 года и ежегодно представляемая ею продукция становится победителем. За последние годы лауреатами и дипломантами были признаны следующие продукты ОАО «ТАИФ-НК»: бензины, дизельное топливо, битум и полимерно-битумное вяжущее марки ПБВ 60, топливо для реактивных двигателей марки РТ, топливо печное бытовое, сера техническая газовая гранулированная.

Также дипломантом в номинации «Услуги производственно-технического назначения» в 2014 году стала лаборатория завода бензинов ТАИФ-НК, представив на конкурс лабораторные испытания контрольной пробы нефтепродукта. Компания получила специальный знак отличия «Лидер качества Татарстана» — это высшая награда, которая присуждается товаропроизводителю, который стабильно выпускает качественную и безопасную продукцию.

«Лучшие товары и услуги РТ» является республиканским этапом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», и победители конкурса в Татарстане автоматически становятся претендентами на участие в конкурсе на федеральном уровне. Поэтому теперь дизельное топливо ЕВРО летнее и бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 будут снова представлять республику в конкурсе «100 лучших товаров России».

Продукция ТАИФ-НК регулярно входит в «100 лучших товаров России». В прошлом году лауреатом этого престижного конкурса стал битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70. Эксперты высокого оценили битум, который с 1 июля 2016 года производится по новому стандарту, благодаря чему он обладает повышенной стойкостью, что продлевает срок службы дорожного покрытия. Кроме этого, дипломантами «100 лучших товаров России 2017» стало топливо для реактивных двигателей марки РТ и сера техническая газовая гранулированная сорта 9998.

В прошлом году лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» стал битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70. Фото предоставлено ТАИФ-НК

«100 лучших товаров России» — самый значимый в нашей стране конкурс по качеству, поэтому ежегодно борьбу за пьедестал ведут сотни предприятий по всей России. Ведь победа не только подтверждает высокое качество продукции, но и задает для предприятия более высокую планку для развития. Поэтому не удивительно, что компании-лауреаты активнее других наполняют рынок высококачественными и экологически безопасными товарами, а также успешно реализуют амбициозные проекты.

— Стратегия-2030 подразумевает, что мы будет развиваться и точкой роста экономики республики будет нефтепереработка и нефтехимия, — неоднократно заявлял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Успех реализации Стратегии-2030, которая принята в Республике Татарстан, во многом зависит от нефтеперерабатывающих компаний. Выпуск высококачественных продуктов и реализация амбициозных проектов не только позволят реализовать Стратегию-2030, но, что главное, выведут нефтепереработку Республики Татарстан и Российской Федерации на новый уровень развития.

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