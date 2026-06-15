Расходы на весенне-полевые работы в Татарстане в 2026 году составили 43 млрд рублей

Значительная часть средств направлена на закупку удобрений, семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и запчастей, а также на оплату труда работников сельхозпредприятий

Фото: Илья Репин

В Татарстане на весенне-полевые работы в этом году направили 43 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Доме правительства РТ.

По его словам, значительная часть средств направлена на закупку удобрений, семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и запчастей, а также на оплату труда работников сельхозпредприятий. В целом на удобрения выделено 15,2 млрд рублей, на ГСМ и запчасти — 8,8 млрд рублей, на семена — 3,7 млрд рублей, на защиту растений — 6,3 млрд рублей, еще 9 млрд рублей составляют прочие расходы.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Посевные площади в этом году в Татарстане составили 2,5 млн гектаров, из которых 1,6 млн гектаров засеяно яровыми культурами. Зерновые культуры занимают 1,2 млн гектаров, масличные — 669 тыс. гектаров, сахарная свекла — 53,1 тыс. гектаров, кормовые культуры — 616 тыс. гектаров.

Напомним, что ранее в МЧС сообщали, что переувлажнение почвы угрожает татарстанскому урожаю. В нескольких городах республики, в том числе в Елабуге, Чистополе и Бугульме, фиксировалось опасное явление на протяжении 20 дней. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова