«Казаньоргсинтез» направит на выплату дивидендов за 2025 год 5,1 млрд рублей

Выплаты на одну обыкновенную акцию составят 2,85 рубля, на привилегированную — 0,25 рубля

Фото: предоставлено ПАО "Казаньоргсинтез"

Согласно предварительным подсчетам итогов голосования на годовом общем собрании акционеров казанского предприятия СИБУРа, утверждено распределение прибыли по результатам 2025 года. 70% от чистой прибыли компании (5,1 млрд рублей) будет направлено на выплату дивидендов.

Выплаты на одну обыкновенную акцию составят 2,85 рубля, на привилегированную — 0,25 рубля. Официальная информация будет опубликована в течение трех рабочих дней.