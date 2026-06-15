В Татарстане планируют привлечь 27 предприятий к участию в нацпроектах

В 2025 году на эти проекты в республику удалось привлечь 4,7 млрд рублей господдержки

В Казани обсудили, как в Татарстане реализуются национальные проекты технологического развития на предприятиях республики. Встреча прошла в Академии наук РТ с участием представителей власти, бизнеса, вузов и научных организаций, сообщает Минпромторг РТ.

В министерстве отвечают за шесть таких проектов. Они связаны с развитием беспилотников, транспортных технологий, промышленной автоматизации, энергетики, новых материалов и химии, а также биотехнологий.

Заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Олег Коробченко сообщил, что в 2025 году на эти проекты в республику удалось привлечь 4,7 млрд рублей. Большая часть средств пошла на развитие промышленной робототехники. Он также напомнил, что Татарстан получил федеральную поддержку на оснащение центра по беспилотным авиационным системам. Напомним, что строительство центра должно завершиться к концу июня 2026 года. Ранее стало известно, что на эти цели республика получит более 2 миллиардов рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, в 2026 году основной объем финансирования по направлению «Новые материалы и химия» будет у компании «Татнефть». Деньги направят на развитие производства химической продукции — от параксилола до полиэфиров. Также было отмечено, что к участию в проектах планируется привлечь 27 предприятий и организаций. Власти республики рассчитывают увеличить число участников и активнее использовать меры государственной поддержки.

Наталья Жирнова