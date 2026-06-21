Повреждение подводного нефтепровода в Азербайджане привело к разливу нефти в Каспийском море

Проведенная водолазами диагностика выявила механические повреждения — они могли возникнуть в результате контакта с внешним объектом, предположительно якорем

Фото: Рената Валеева

Причиной нефтяного загрязнения, обнаруженного в районе пляжа Дюбенди на побережье Каспийского моря в Азербайджане, стало повреждение одного из подводных нефтепроводов производственного объединения «Азнефть». Об этом сообщили в компании, сообщает «Интерфакс».

Информация о следах нефтяного загрязнения в районе пляжа поступила в профильные службы предприятия 19 июня. В ходе обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета специалисты выявили нефтяное пятно.

На первоначальном этапе источник загрязнения установить не удалось, поскольку активный выход нефти визуально не наблюдался. После проведения диагностических работ специалисты пришли к выводу, что утечка произошла на одном из подводных нефтепроводов, принадлежащих «Азнефти».

После обнаружения источника транспортировка нефти по поврежденному трубопроводу была немедленно остановлена. Проведенная водолазами диагностика выявила механические повреждения на участке нефтепровода. По предварительной оценке, они могли возникнуть в результате контакта с внешним объектом, предположительно якорем.

Для координации работ по ликвидации последствий инцидента в «Азнефти» создан оперативный штаб. В компании сообщили, что поврежденный трубопровод выведен из эксплуатации до завершения ремонта, что исключает дальнейшее попадание нефти в море.

Напомним, что в апреле в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море, площадь загрязнения составила около 10 тыс. кв. м. Тогда Краснодарский край атаковали БПЛА, повредив инфраструктуру морского терминала.

Наталья Жирнова