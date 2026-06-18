Новости промышленности

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Лаос готов подключиться к проекту «Сила Сибири — 2»

10:57, 18.06.2026

Президент Национальной торгово-промышленной палаты страны Удет Суванавонг считает это выгодным для Лаоса

Лаос готов подключиться к проекту «Сила Сибири — 2»
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Лаос готов подключиться к проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом президент Национальной торгово-промышленной палаты народно-демократической республики Удет Суванавонг сообщил ТАСС на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

— Если мы построим трубопровод, мы снизим стоимость поставок и логистики, что будет очень полезно для нашей страны, — сказал Суванавонг.

Напомним, накануне премьер-министр Лаоса встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Промышленность Татарстан

Новости партнеров

Читайте также