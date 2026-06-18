Лаос готов подключиться к проекту «Сила Сибири — 2»
Президент Национальной торгово-промышленной палаты страны Удет Суванавонг считает это выгодным для Лаоса
Лаос готов подключиться к проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом президент Национальной торгово-промышленной палаты народно-демократической республики Удет Суванавонг сообщил ТАСС на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
— Если мы построим трубопровод, мы снизим стоимость поставок и логистики, что будет очень полезно для нашей страны, — сказал Суванавонг.
Напомним, накануне премьер-министр Лаоса встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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