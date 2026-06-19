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«Нижнекамскнефтехим» направит на выплату дивидендов по итогам 2025 года 1,5 млрд рублей

12:30, 19.06.2026

Выплаты на одну обыкновенную и привилегированную акцию составят 0,83 рубля

«Нижнекамскнефтехим» направит на выплату дивидендов по итогам 2025 года 1,5 млрд рублей
Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Совет директоров нижнекамского предприятия СИБУРа направит на выплату дивидендов по итогам 2025 года 1,5 млрд рублей, или 15% от прибыли к распределению компании. Об этом стало известно на годовом общем собрании акционеров «Нижнекамскнефтехима».

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Выплаты на одну обыкновенную и привилегированную акцию составят 0,83 рубля.

Ранее от выплаты дивидендов за 2025 год из-за снижения выручки, повышенной долговой нагрузки или других причин отказался ряд крупнейших отечественных компаний.

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