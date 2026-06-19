Предприятие СИБУРа в Нижнекамске нарастило производство на 15% в 2025 году

Один из ключевых факторов роста — эксплуатация нового этиленника

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По итогам 2025 года НКНХ выпустило 3 млн тонн товарной продукции, что на 400 тыс. тонн, или 15%, превышает результаты 2024 года и является максимальным уровнем за всю почти 60-летнюю историю завода, сообщили в пресс-службе СИБУРа. Об этом стало известно на годовом общем собрании акционеров компании.

Ключевым фактором роста в прошлом году стала эксплуатация нового этиленового комплекса ЭП-600 мощностью 600 тыс. тонн в год, а также повышение эффективности технологических процессов за счет работы на альтернативных катализаторах и увеличение загрузки производств синтетических каучуков.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

ЭП-600 является крупнейшим нефтехимическим инвестиционным проектом в Республике Татарстан со времен Советского Союза. Особенностью его реализации стал ввод в эксплуатацию исключительно силами специалистов СИБУРа без участия зарубежных лицензиаров и вендоров, покинувших российский рынок.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Комплекс ЭП-600 позволит сформировать в Нижнекамске новый производственный кластер, ориентированный на выпуск востребованной и во многом уникальной для отечественного рынка полимерной продукции. С этой целью в Нижнекамске с 2025 года ведется строительство производства стирола (СМ) и полистирола (ПС), а также комплекса по выпуску металлоценового полиэтилена (м-ПЭ).