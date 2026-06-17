Трамп пообещал открыть Ормузский пролив в ближайшие два дня

Американский президент считает, что это поможет снизить мировые цены на нефть

Ормузский пролив будет полностью открыт в ближайшие два дня. Как передает ТАСС, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что это поможет снизить мировые цены на нефть. По его словам, они будут ниже, чем до войны с Ираном.

Накануне иранская сторона заявила, что США начали снимать морскую блокаду страны. Это стало возможно после подготовленного меморандума между странами, который должен быть подписан 19 июня.

Зульфат Шафигуллин