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Промышленность

Трамп пообещал открыть Ормузский пролив в ближайшие два дня

13:57, 17.06.2026

Американский президент считает, что это поможет снизить мировые цены на нефть

Трамп пообещал открыть Ормузский пролив в ближайшие два дня
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Ормузский пролив будет полностью открыт в ближайшие два дня. Как передает ТАСС, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что это поможет снизить мировые цены на нефть. По его словам, они будут ниже, чем до войны с Ираном.

Tianlei Wu на Unsplash

Накануне иранская сторона заявила, что США начали снимать морскую блокаду страны. Это стало возможно после подготовленного меморандума между странами, который должен быть подписан 19 июня.

Зульфат Шафигуллин

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