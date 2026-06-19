Александр Новак поручил изучить ситуацию с ценами на нефтепродукты

На совещании с вице-премьером России были определены дальнейшие шаги по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, на котором обсудили обеспечение внутреннего рынка топливом в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Участники совещания в лице представителей Минэнерго, Минфина, Минтранса, Петербургской биржи и отраслевых компаний рассмотрели вопросы баланса спроса и предложения на рынке нефтепродуктов, а также оценили эффективность уже действующих мер поддержки отрасли. Кроме того, были определены дальнейшие шаги по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям.



Александр Новак подчеркнул, что приоритетной задачей остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременная организация поставок и контроль ценовой ситуации. По итогам совещания вице-премьер поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ ценообразования на нефтепродукты.

взято с сайта kremlin.ru

Напомним, что «Татнефть» отменила ранее введенные лимиты на бензин АИ-92 и дизель на АЗС. В пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.

Наталья Жирнова