В среду истек срок лицензии США с послаблениями для нефти из России

Информации о повторном продлении послаблений не поступало

Фото: Артем Дергунов

С 17 июня 2026 года 00:01 по местному времени (07:01 мск) истек срок действия последней лицензии США, которая разрешала операции с российской нефтью и нефтепродуктами. Лицензия была выдана 18 мая и позволяла проводить сделки, связанные с доставкой, продажей и выгрузкой нефти, загруженной на суда до 17 апреля 2026 года.

Данное разрешение не распространялось на операции с лицами и структурами, связанными с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

Информации о продлении срока пока не поступало.

Аналогичная лицензия действовала до 16 мая, после чего американские власти продлили ее еще на месяц. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о возможности восстановления санкций против российской нефти, подчеркнув, что Вашингтон вскоре может отказаться от послаблений.

Напомним, накануне в США сообщили, что допускают отказ от смягчения ограничений на российскую нефть.

Зульфат Шафигуллин