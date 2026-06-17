В среду истек срок лицензии США с послаблениями для нефти из России
Информации о повторном продлении послаблений не поступало
С 17 июня 2026 года 00:01 по местному времени (07:01 мск) истек срок действия последней лицензии США, которая разрешала операции с российской нефтью и нефтепродуктами. Лицензия была выдана 18 мая и позволяла проводить сделки, связанные с доставкой, продажей и выгрузкой нефти, загруженной на суда до 17 апреля 2026 года.
Данное разрешение не распространялось на операции с лицами и структурами, связанными с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
Информации о продлении срока пока не поступало.
Аналогичная лицензия действовала до 16 мая, после чего американские власти продлили ее еще на месяц. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о возможности восстановления санкций против российской нефти, подчеркнув, что Вашингтон вскоре может отказаться от послаблений.
Напомним, накануне в США сообщили, что допускают отказ от смягчения ограничений на российскую нефть.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».