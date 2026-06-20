Китай с начала года увеличил импорт российского СПГ почти на 28%

В стоимостном выражении закупки снизились на 1,28%

Китай с начала 2026 года увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 27,96% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражении закупки российского СПГ китайской стороной снизились на 1,28% и составили $1,384 млрд. Всего с начала года из России в Китай вывезено 2,737 млн тонн сжиженного природного газа.

За весь 2025 год Россия экспортировала в КНР 9,799 млн тонн СПГ.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани состоялся саммит Россия — АСЕАН. Лидеры глав государств-участников объединения договорились о тесном сотрудничестве. В том числе относительно поставок СПГ.

Зульфат Шафигуллин