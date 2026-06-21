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Ту-214 из Казани презентовали делегациям стран Юго-Восточной Азии

18:21, 21.06.2026

Это произошло в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани

Ту-214 из Казани презентовали делегациям стран Юго-Восточной Азии
Фото: скриншот с сайта ОАК

Казанский авиационный завод имени Горбунова представил полностью импортозамещенный самолет Ту-214 на выставке «Сделано в Татарстане», организованной в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани, сообщили в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Представители завода презентовали Ту-214 потенциальным зарубежным партнерам и заявили о готовности к международному сотрудничеству по поставкам воздушного судна.

телеграм-канал ПАО "ОАК"

Пятый очный саммит Россия — АСЕАН проходил в Казани и был посвящен 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В мероприятии приняли участие лидеры 11 государств региона, а российскую делегацию возглавил президент Владимир Путин.

Наталья Жирнова

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