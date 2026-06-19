Филиппины пока не смогли договориться о новых поставках нефти из России

«Это не так просто», — сообщил филиппинский президент после возвращения с саммита Россия — АСЕАН в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Филиппины пока не смогли договориться о новых поставках нефти из России на фоне отмены временного снятия нефтяных санкций США. Об этом филиппинский президент Фердинанд Маркос — младший доложил местным журналистам после возвращения с саммита Россия — АСЕАН в Казани.

— С этим связано множество сложностей. Это не так просто, как подписать торговое соглашение. Конечно, есть политические и геополитические соображения. Могу сказать, что президент Российской Федерации Владимир Путин открыт для любых предложений по расширению нашего взаимодействия и дальнейшему изучению возможности поставок нефтепродуктов из России, — цитирует его слова телеканал ABS-CBN News.

Президент Филиппин добавил, что совместно с Россией идет поиск способов обхода возникших сложностей.

Напомним, ранее стало известно, что Филиппины ведут диалог с США и с другими странами-партнерами о снятии санкций на российскую нефть. Америка не продлила лицензию с послаблениями для нефти из России. Американская сторона временно разрешала странам операции с российской нефтью и нефтепродуктами на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим весной Филиппины, являющиеся партнерами США, начали закупаться энергоресурсами из России.

Зульфат Шафигуллин