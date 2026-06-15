В Казани открылась выставка «Сделано в Татарстане», где представили достижения предприятий РТ

С 15 по 19 июня ее смогут посетить участники саммита, а 20 и 21 июня она откроется для всех желающих

Фото: Реальное время

В Казани перед саммитом Россия — АСЕАН открылась выставка «Сделано в Татарстане», на которой свою продукцию представят около 100 компаний республики. Об этом сообщили в фонде «Росконгресс».

Выставка будет работать в Центре уникального мастерства. С 15 по 19 июня ее смогут посетить участники саммита, а 20 и 21 июня она откроется для всех желающих.

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко накануне отметил, что страны АСЕАН являются важным направлением для внешнеэкономического сотрудничества Татарстана. По его словам, интерес к республике со стороны государств Юго-Восточной Азии остается высоким, а татарстанские предприятия заинтересованы в развитии деловых связей с этим регионом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На выставке будут представлены разработки ведущих предприятий республики, включая КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, «Соллерс Алабуга», Aurus, ПОЗиС и «Татнефть».

Для гостей подготовят две экспозиции общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. На открытой площадке покажут около 30 единиц техники, в том числе вертолет «Ансат-М», автомобили, автобусы, сельхозтехнику, электромобиль «Атом» и мобильные медицинские комплексы. Внутри разместят экспозиции, посвященные промышленности, медицине, информационным технологиям, сельскому хозяйству, образованию, туризму и социальной сфере.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и объединением, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также прилетит в Казань на саммит Россия — АСЕАН.

Наталья Жирнова