Женщина погибла на складе в Набережных Челнах, прокуратура проводит проверку

По предварительной информации, утром на территории склада оператор логистических работ оказалась зажата между стеллажами и штабелером

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту смертельного несчастного случая на производстве, произошедшего 16 июня в одном из логистических центров города, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, утром на территории склада оператор логистических работ оказалась зажата между стеллажами и штабелером. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На место выехала зампрокурора города Диляра Гильманова. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работодателем требований охраны труда, а также проверено наличие инструкций по технике безопасности и проведение обязательных инструктажей для сотрудников.

Ранее в Казани погиб рабочий при проведении капремонта — мужчина упал с пятого этажа.

Наталья Жирнова