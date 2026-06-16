Женщина погибла на складе в Набережных Челнах, прокуратура проводит проверку
По предварительной информации, утром на территории склада оператор логистических работ оказалась зажата между стеллажами и штабелером
Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту смертельного несчастного случая на производстве, произошедшего 16 июня в одном из логистических центров города, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, утром на территории склада оператор логистических работ оказалась зажата между стеллажами и штабелером. От полученных травм женщина скончалась на месте.
На место выехала зампрокурора города Диляра Гильманова. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работодателем требований охраны труда, а также проверено наличие инструкций по технике безопасности и проведение обязательных инструктажей для сотрудников.
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