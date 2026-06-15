В Татарстане продлили программу субсидий на перевод транспорта на метан до 2027 года

Речь идет о компенсации недополученных доходов при предоставлении скидок владельцам автомобилей, переходящих на газомоторное топливо

Фото: Динар Фатыхов

Кабинет министров Татарстана внес изменения в порядок предоставления субсидий на переоборудование транспортных средств для работы на природном газе (метане). Соответствующее постановление направлено на корректировку действующей программы господдержки перехода транспорта на экологичное топливо.

Речь идет о компенсации недополученных доходов при предоставлении скидок владельцам автомобилей, переходящих на газомоторное топливо. Согласно документам, программа поддержки перевода транспорта на метан продлена с 2026 года до 2027 года. Программа действует в Татарстане с 2021 года.

Напомним, что ранее на отдельных АЗС в Татарстане были введены временные лимиты. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики Рустама Минниханова по итогам поездки в Нижнекамск. Решение принято на заседании штаба по обеспечению устойчивой работы топливно‑энергетического комплекса.

Наталья Жирнова