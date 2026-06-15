Минсельхоз и Минэнерго: в России нет дефицита топлива для проведения полевых работ

Отмечается, что объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью покрывают текущие потребности сельхозпроизводителей

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Правительство России координирует обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами в период сезонных полевых работ. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и региональных органов власти, сообщает Министерство сельского хозяйства России.

По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Отмечается, что объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью покрывают текущие потребности сельхозпроизводителей.

Отдельное внимание уделяется снабжению Крыма, а также воссоединенных и приграничных регионов. При возникающих логистических проблемах вопросы решаются оперативно. В министерствах отмечают, что меры направлены на бесперебойное обеспечение сельского хозяйства топливом и стабильное проведение полевых работ во всех регионах страны. Минсельхоз и Минэнерго вместе с ФАС также следят за ценами и доступностью топлива для сельхозпроизводителей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном отсутствии на заправках города топлива марок АИ-92 и АИ-95, однако утром 30 мая продажа этих марок была возобновлена. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нормализация ситуации с дефицитом топлива ожидается в течение 30 дней. С 31 мая введены ограничения: продажа бензина марки АИ-92 ограничена 20 литрами в сутки на одно транспортное средство, а бензин АИ-95 будет реализовываться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На автозаправочных станциях «Атан» и ТЭС топливо этой марки будет доступно исключительно по талонам.

Напомним, что на отдельных АЗС в Татарстане введены временные лимиты. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики Рустама Минниханова по итогам поездки в Нижнекамск.

Наталья Жирнова