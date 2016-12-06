Похороны ​Гейдара Джемаля. Философ и теолог предан земле в предгорьях Тянь-Шаня

Сегодня в Алма-Ате, на кладбище в микрорайоне Баганашыл, состоялись похороны общественного деятеля, председателя Исламского комитета России, богослова и философа Гейдара Джемаля. Утром в Центральной мечети города состоялась церемония прощания с Джемалем. На похороны приехал известный российский журналист Орхан Джемаль, сын Гейдара Джемаля.



Гейдар Джемаль скончался в Алма-Ате в ночь на понедельник на 70-м году жизни от продолжительной болезни.