Похороны ​Гейдара Джемаля. Философ и теолог предан земле в предгорьях Тянь-Шаня

12:46, 06.12.2016 8
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  • Руслан Айсин
  • Руслан Айсин
  • Руслан Айсин
  • Руслан Айсин
  • Руслан Айсин
  • Руслан Айсин
  • Руслан Айсин
  • Руслан Айсин

Сегодня в Алма-Ате, на кладбище в микрорайоне Баганашыл, состоялись похороны общественного деятеля, председателя Исламского комитета России, богослова и философа Гейдара Джемаля. Утром в Центральной мечети города состоялась церемония прощания с Джемалем. На похороны приехал известный российский журналист Орхан Джемаль, сын Гейдара Джемаля.

Гейдар Джемаль скончался в Алма-Ате в ночь на понедельник на 70-м году жизни от продолжительной болезни.

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