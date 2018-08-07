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Происшествия

В Соборную мечеть Москвы привезли тело убитого в ЦАР Орхана Джемаля

13:00, 07.08.2018

Тело убитого в ЦАР Орхана Джемаля привезли в Соборную мечеть Москвы. На месте присутствует журналист Максим Шевченко. Об этом сообщил в Facebook колумнист «Реального времени» Расул Тавдиряков.

В скором времени начнется заупокойная молитва (джаназа-намаз). Она продлится с 13.00 до 14.00.

Журналиста похоронят на Хованском кладбище.

Напомним, что 31 июля стало известно о гибели в ЦАР известного российского журналиста, специализирующегося на военных конфликтах, Орхана Джемаля. Вместе с ним были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Происшествия
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