Один на два миллиона: кому доверили половину мусорного рынка Татарстана

Тендер Минстроя РТ на право заняться обращением с отходами в Восточной зоне Татарстана выиграла челнинская компания «Гринта»

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана выбрали оператора обращения с мусором для Восточной зоны республики: им стала набережночелнинская компания «Гринта». В ближайшие 10 лет она будет обслуживать территорию с населением почти 2 млн человек. Участники рынка говорят, что просто собрать и перевезти необходимый объем отходов — дело нехитрое; они ждут, что «Гринта» будет уделять внимание вопросам переработки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Одна зона и миллионы тонн

Минстрой выбрал компанию, которая будет отвечать за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточной зоне Татарстана, куда входят такие города, как Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск. Обслуживание зоны с 23 населенными пунктами и численностью населения 1,92 млн человек доверили ООО «Гринта».

Оператор, который будет контролировать половину мусорного бизнеса республики, определился на безальтернативной основе. Аукцион по отбору подрядчика Минстрой объявил 7 июня, заявки принимались в течение 20 дней — по 27 июня. Но, за исключением «Гринты», желающих участвовать в конкурсе не нашлось, поэтому контракт был заключен с единственным участником. Как видно из документов аукциона, новоизбранный оператор уже готов к работе: он арендовал мусорный полигон и сортировочный комплекс, а также принял на работу более 100 человек.

«Гринта» зарегистрирована в Набережных Челнах в марте 2016 года. Сейчас ее единственным собственником, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», является Сайфуддин Нуров, а генеральным директором — Светлана Ярлыченко. Однако в 2016 году одним из владельцев компании была хорошо известная на мусорном рынке «Мехуборка Групп».

Минстрой выбрал компанию, которая будет отвечать за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточной зоне Татарстана, куда входят такие города как Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск. Фото Максима Платонова



О нынешнем собственнике «Гринты» Нурове мало что известно, в отличие от директора Светланы Ярлыченко. До января 2018 года Ярлыченко возглавляла челнинскую компанию «Камвторполимер», которая занимается отходами третьего—пятого классов опасности, а также переработкой пластмасс, полиэтилена, резины и каучука. На сайте «Камвторполимера» указано, что его услугами пользуются «Татнефть», «Аммоний», «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ, Ford Sollers и другие крупные промышленные предприятия. С 23 января директором «Камвторполимера» стал Ильнур Хузин — именно ему прежде принадлежало 100 процентов в капитале «Гринты».

Ярлыченко несколько лет назад имела долю в фирме «Сити Фудс», владеющей рестораном «Тургай» в Казани; также ей принадлежала доля в ООО «Капитал Сити», на которое ранее был зарегистрирован товарный знак кофейного дома «Капитал». В январе Светлана Ярлыченко выступала на заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ с участием Рустама Минниханова, где обсуждались проблемы обращения с ТКО. Поговорить с Ярлыченко «Реальному времени» вчера не удалось, поскольку она была на совещании.

Сейчас у «Гринты» есть дочерняя фирма «Гринта-транспортная компания» — последняя прописана в Казани на улице Петербургской. Материнской компании принадлежит 9 доменных имен. Некоторые из них, в частности regoperator-rt.ru и regoperator116.ru, зарегистрированы в январе 2018 года, то есть за полгода до размещения тендера.

Просто собрать и перевезти 8,5 млн тонн отходов — не очень большая проблема, это лишь вопрос транспорта, отмечает Атласов; другое дело — рассортировать этот объем так, чтобы в переработку шла хотя бы половина ТКО. Фото Максима Платонова



Чисто не значит экологично

К тендерной документации Минстрой приложил данные о Восточной зоне и расчеты по объемам образования мусора в 2018—2028 годах. Из расчетов следует, что за этот период на территории деятельности оператора будет образовано более 8,5 млн тонн коммунальных отходов. Судя по документам, основной объем ТКО «Гринте» предстоит вывозить с территории многоквартирных домов и индивидуальных жилых строений, другие крупные источники образования мусора — это торговые и транспортные предприятия, учреждения общепита и дошкольного образования.

Сложно сказать, почему почти никто не захотел участвовать в тендере Минстроя, говорит совладелец компании «Проминдустрия» и депутат Горсовета Набережных Челнов Николай Атласов: «За себя могу ответить: наша компания занимается больше переработкой — транспортировка и строительство межмуниципальных полигонов нам не очень интересны».

Просто собрать и перевезти 8,5 млн тонн отходов — не очень большая проблема, это лишь вопрос транспорта, отмечает Атласов; другое дело — рассортировать этот объем так, чтобы в переработку шла хотя бы половина ТКО. Пока что, согласно региональной схеме обращения с отходами, в Западной зоне переработке подлежит всего 1% мусора, в Западной — 2%; к 2028 году доля переработки должна вырасти до 14,5%.

«Между «чисто» и «экологично» нельзя ставить знак равенства. Добиться того, чтобы как минимум 4 млн тонн ТКО было переработано, — это и есть главный результат, которого должен достичь наш региональный оператор», — продолжает Атласов. По его словам, нынешняя региональная схема, к сожалению, нацелена на транспортировку и захоронение и уделяет переработке слишком мало внимания.