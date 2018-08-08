«Уфа» — «Прогрес»: за башкирским медом в «осиное гнездо»

Соперник «Уфы» — настырный прогрессирующий «карлик»

«Уфа» пока еще не проигрывала в официальном сезоне (а это уже четыре поединка). Очередной экзамен — вроде бы легкий билет: «Прогрес Нидеркорн» из крохотного Люксембурга. Но так ли все однозначно? О шансах «горожан» против люксембургских «ос», успевших ужалить «Габалу» и «Гонвед», — в материале «Реального времени».



Прошлый век и новая история



В чемпионате Люксембурга наиболее титулованный клуб — «Женесс», 28 раз становившийся чемпионом страны. «Прогрес Нидеркорн» всего три раза надевал корону Люксембурга, и было это еще в прошлом столетии: в сезонах 1952/53, 1977/78 и 1980/81 годов. По чемпионским титулам «прогресовцы» на 10-м месте в своем карликовом государстве. В последние годы прошлого века клуб из Нидеркорна, где проживают чуть более 5 тысяч человек, завоевывал серебряные и бронзовые награды.

На несколько лет его история ушла в тень, и вот в XXI веке снова, что называется, поперло. Особенно хорошо клуб играет последние 5 лет (на подходах к призовой тройке). А в завершившемся, как и в России, в мае сезоне нидеркорнцы показали свой самый «прогрессивный» в этом веке результат — «серебро» после 36-летнего (!) перерыва. К слову, и молодая «Уфа» с шестым результатом тоже добилась максимума в своей истории, впервые попав в Европу. «Прогрес» в завершившемся национальном чемпионате дважды уступил победителю — «Дюделанжу» (1:3 и 2:3), отстав от него на 5 очков, и один раз проиграл десятой команде «Хамм Бенфика» (1:3).

В нынешнем чемпионате Люксембурга, который стартовал 4 августа, «осы» проиграли в гостях «Рюмелажу» — 1:2, который два сезона назад вылетел в низший дивизион, а в прошлом году снова вернулся в высшую лигу страны. Интересно, что «Прогрес» открыл счет на 21-й минуте усилиями своего самого «дорогого» легионера — португальца Ромеу Торреса, но в последние 9 минут матча умудрился пропустить два гола от француза Жюлеса Диалло.

Они остановили «рейнджеров»



В еврокубках «Прогрес» имеет достаточный опыт — это участие и в Кубке кубков, и в Кубке европейских чемпионов, и в Кубке УЕФА. Правда, за пять сезонов в прошлом веке люксембуржцы проиграли все 10 своих поединков с общим счетом 1:37. Среди соперников у них были датский «Вейле», североирландский «Гленторан» и более известные швейцарские «Серветт» и «Грасхоппер» и мадридский «Реал».

В XXI веке дебют состоялся лишь в 2015 году, когда уже в Лиге Европы (первый отборочный раунд) команда уступила ирландскому «Шемрок Роверсу» по сумме двух встреч — 0:0 и 0:3 в гостях. В прошлом розыгрыше ЛЕ «Прогресс Нидеркорн» сотворил сенсацию на стадии первого отборочного раунда, выбив из турнира некогда грозный шотландский «Глазго Рейнджерс» (2:0 и 0:1). Но на втором этапе был остановлен кипрским «АЕЛ» (0:1 и 1:2).

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Прогрес» начал «снимать скальпы» с азербайджанской «Габалы» (0:1 дома и 2:0 в гостях), а затем продолжил венгерским «Гонведом» по той же схеме — 0:1 и 2:0, решив все вопросы в домашней встрече.

Интересно, что «Уфа» тоже может сразиться с «Рейнджерс» со Стивеном Джеррардом у руля, если пройдет люксембургского «карлика», а шотландцы, в свою очередь, одолеют словенский «Марибор» в 3-м квалификационном раунде ЛЕ. В случае же прохода «Марибора» у уфимца Бояна Йокича есть еще один шанс полететь на родину и снова стать героем в футбольной битве.



Юпитер и «марсиане»

По данным сайта transfermarkt.ru, «Прогресс» — второй по стоимости клуб высшего эшелона Люксембурга — 2,63 млн евро. Для сравнения — столько стоит один Слай с Данилом Круговым в довесок (2,5 млн плюс 250 тысяч). К слову, девятый в РПЛ по бюджету ФК «Уфа» с 27 млн стоит, как вся высшая лига Люксембурга — 24,1 млн евро.

Самыми дорогими в «Прогресе» являются уже упомянутый центрфорвард Торрес — 250 тыс. евро (он же — самый дорогой в Л-лиге), еще один нападающий с двойным немецко-армянским гражданством Александр Карапетян (200 тыс.) и люксембуржский хавбек Оливер Тилль за 175 тыс. евро. Его брат Себастьян Тилль, капитан команды, стоит 150 тысяч. Напомним, что самый дорогой в «Уфе» — вратарь Александр Беленов стоимостью 6 млн евро (это приблизительно цена лидера продаж «Дюделанжа» и нашего «Прогреса», вместе взятых). Если сравнивать в масштабах Солнечной системы, то «Уфа» и «Прогрес» — это как Юпитер и Марс.

Это просто праздник какой-то

Но вернемся к нашим «горожанам». «Домжале» пройден за счет гола Йокича на чужом поле (поле его родины). «Прогрес» приедет в Уфу после того, как «горожане» на «Нефтянике» отобрали очки у действующего чемпиона «Локо» (0:0) и дышащего на ладан «Анжи» (3:0). Первая игра на уфимской арене — 9 августа, спустя ровно 3 года после открытия реконструированного «Нефтяника» (на нем тогда была сыграна первая встреча Премьер-лиги против питерского «Зенита». Данни подпортил уфимцам праздник на 86 минуте — 1:0). На этот раз фаворит — «Уфа», но мяч круглый…

«Прогрес» делит с «Дюделанжем» один стадион, раз в пять меньший, чем уфимский, поэтому о переносе УЕФА как бы думала заранее. Нам было не до этих дум — мы идем от матча к матчу, пошагово, или степ бай степ, как в свое время говорил первый тренер «Уфы» Андрей Канчельскис. У уфимцев по календарю — 13 августа нехилая «домашка» против «Краснодара», а «быки» на помощь россиянам идти не хотят — максимум могут сдвинуть эту битву на 12-е число.

«Прогрес» же очень даже не против ответной игры 14 августа, в день своего рождения. Генеральный директор клуба Томас Гильгеманн все подробно разъяснил: «Одной из причин отказа является то, что у нас уже куплены билеты в Россию. Что касается второй причины, то это празднование 99-летия клуба. Для нас это является знаковым событием, мы провели активную работу в плане подготовки и организации праздника». Так что после экскурсии в Уфу «осы» будут максимально заряжены на победу в домашних стенах. Для «горожан» — не меньший стимул всем недругам испортить их «торжество». Только вот где взять физические силы и боевые единицы (помните о травмах)?

Мнения



Виктор Васильев, председатель федерации футбола Стерлитамака:

— Люксембургский «Прогрес» — это не тот соперник для «Уфы», которого она может не одолеть. Уфимцы пройдут его, обыграют и в домашней игре, и в Люксембурге. Самолично посмотрел первую встречу Лиги Европы на стадионе, и мне игра «Уфы» в целом понравилась. А после игры с командой из Дагестана и вовсе впечатлила. Все есть — умение, сила, почерк. Так что, я думаю, Семак оставил после себя очень сильный коллектив, который надо поддерживать. Я желаю команде успехов как на международной, так и на всероссийской арене.

Илья Валиев, главный тренер «Зенита-Салават»:

— Думаю, «Уфа» подходит к матчу с «Прогресом» в отличном состоянии, в первую очередь эмоциональном (про физическое не знаю, поскольку не в команде). Накануне одержали крупную победу, плюс — очень хотят попасть в групповой этап ЛЕ. Я думаю, это и будет ключевым фактором в этом противостоянии. Считаю, что «Уфа» пройдет дальше.

Флер Фахретдинов, экс-главный тренер «БИС-Динамо» (предтечи «Уфы»):

— ФК «Уфа» на данный момент находится в хорошем психологическом состоянии. Пройдя первый раунд со словенцами (хотя игра «Уфы» особо не впечатлила, но гол Йокича вернул команде веру в свои силы, уверенность), уфимцы уже поймали футбольный кураж. И старт в Премьер-лиге получился хороший, так что сейчас в очередном раунде ЛЕ уфимцы — безусловные фавориты пары. Сложность заключается в том, что сейчас игры пошли через два дня на третий, или через три на четвертый день. Это будет испытанием для команды. Смогут ли уфимцы подходить к каждой игре полностью восстановившимися? Пожалуй, это главный вопрос для тренерского штаба. Поэтому, считаю, ближайшие четыре игры покажут, насколько «Уфа» готова. Ну и с нетерпением ждем победителя пары «Марибор» — «Глазго Рейнджерс».

Александр Скоробогатов, тренер «Уфы-молодежной»:

— Наша команда сыграла результативно в последнем матче. Учитывая, что голы даются нам с трудом (создаем, но не используем), в этом матче обилием реализованных голевых моментов порадовали и Слай, и Ванек. Как говорится, сработала тренерская замена. Понимаю, что за короткое время команда проведет большое количество матчей, и тренерский штаб должен решать проблему, как без потерь подвести ее к остальным играм. При этом нужно постоянно держать темп игры и, обороняясь, результативно атаковать. Верю, команда справится с этим, и мы увидим хорошие матчи.

Марат Лутфрахманов, спортивный журналист:

— «Уфа» подходит к матчам с «Прогресом» в хорошем состоянии — игровой тонус стремительно набирается, силы пока есть. Шансы на проход в следующий раунд — 100%. В первом матче в Уфе будет уверенная победа, в первую очередь по игре — счет от 2:0…

Руслан Юнусов, спортивный аналитик:

— «Уфа» к матчу с «Прогресом» подходит во всеоружии, если не считать травмированных Кротова и Сысуева. Не сомневаюсь, что физическая готовность футболистов на приличном уровне, тренерский штаб во главе с Сергеем Томаровым прекрасно понимал, что именно в августе команду ждут тяжелые испытания. Кстати, многие недовольны назначением Томарова на пост главного тренера, но он до сих пор не потерпел ни одного поражения в официальных матчах. Предположу, что противостояние с «Прогресом» сложится легче для «Уфы», чем с «Домжале». Шансы на успех расценю как 80 на 20 процентов. Жду уверенной победы в домашнем матче, но вряд ли ответный поединок в Люксембурге будет формальностью.

Максим Балобанов, спортивный обозреватель «RBToday»:

— Самое проблемное — сыграны четыре матча за 11 дней. Лидеры команды попросту физически устали. Это можно было заметить по Пауревичу в игре с «Анжи» — он измотан. Здорово, что восстановился Ванек, в отличной форме молодой Обляков. Африканец Слай пока бежит, словно Усейн Болт… Не хватает наконечника копья, который в матче с «Прогресом» будет очень нужен. Именно в домашнем поединке с люксембуржцами нужен хороший задел в виде забитых голов. Потому что потом пойдет «Краснодар» и ответка в Лиге Европы. И здесь важно, чтобы российская Премьер-лига не напортачила и дала «Уфе» хотя бы день отдыха. Верю в проход башкирской команды. Очень хочу увидеть тот самый «Марибор» или легендарный «Глазго Рейнджерс» со Стиви Джи во главе.

Игорь Легостаев, представитель фанатского движения:

— Сыграно четыре официальных встречи. Плюсов в игре нет вообще, на мой взгляд. Если не считать крупной победы над «Анжи», где должны были выигрывать со счетом 5:0 и более. Люксембург должны проходить со 150-процентной вероятностью, просто рвать их с двузначным счетом. До раунда плей-офф обязаны пройти, а там может спасти только фарт — но это в обычном, уфимском стиле. Всей душой надеюсь на попадание «горожан» в групповой этап, но с такой странной трансферной политикой в дебютный год участия в еврокубках это будет просто фантастикой. Смотреть, как играет «Уфа», без слез порой очень трудно…