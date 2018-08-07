Названы причины невозможности переноса матчей «Уфы» и «Прогреса»

Генеральный директор «Прогреса» Томас Гильгеманн прокомментировал ТАСС желание люксембуржцев не переносить матчи с «Уфой» в Лиге Европы.

Матч «Прогрес» — «Уфа» пройдет 14 августа, несмотря на то, что «Уфа» 13 августа должна провести матч чемпионата России с «Краснодаром». Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил ТАСС, что назначил на 14-е число этот поединок, учитывая, что стадион «Жози Бартель», на котором пройдет игра, в четверг примет еще один матч этой стадии между «Дюделанжем» и польской «Легией».

«Одной из причин отказа является то, что у нас уже куплены билеты в Россию. Команда отправится в Уфу уже сегодня вечером, сначала мы летим до Стамбула, после чего отправляемся в столицу Башкирии, где будем завтра в семь утра по местному времени. Что касается второй причины, то это празднование 99-летия клуба, — продолжил собеседник агентства. — Для нас это является знаковым событием, мы провели активную работу в плане подготовки и организации праздника, многие болельщики нас просто не поймут, если мы поменяемся датами в такой замечательный для клуба день. На стадионе ожидается около 2 тысяч болельщиков, что составляет практически половину города Нидеркорн».













