«Августовская буря»: как татарстанцы победили самураев на Дальнем Востоке

Кто спасал мир от японской биологической бомбы?

Советский Союз 73 года назад начал Маньчжурскую операцию. Германия была разгромлена, однако на востоке продолжала оставаться японская угроза. И тысячи уроженцев Татарстана отправились воевать на восточные рубежи страны. Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, как РККА одолела Квантунскую армию на Дальнем Востоке. Также колумнист вспоминает имена татарстанцев, отличившихся в боях и положивших жизнь за окончание Второй мировой войны.

Маньчжурская операция советских войск началась 73 года назад, 9 августа 1945 года. Историки на западе назвали ее «Августовской бурей». Уже 2 сентября был подписан акт о капитуляции милитаристской Японии.

Этот день с недавнего времени назван в России вторым Днем Победы. На основании того, что наши войска «выполнили союзнический долг перед государствами-членами антигитлеровской коалиции».

Но стоило ли сегодня вспоминать о так называемом «долге», если бы японская Квантунская армия в Маньчжурии, Китае и Северной Корее не имела именно в августе 1945 года возможность развязать войну против СССР с применением оружия массового поражения?

Наши отцы и деды реально спасли тогда от апокалипсиса не только жителей Китая и Кореи, не только сотни тысяч военнослужащих США и Великобритании, самих японцев. Прежде всего они спасли от физического уничтожения путем мучительной смерти от вирусов разных болезней миллионы самих россиян.

Биологические бомбы Японии

Как доказано уже в 1945 году, командование Квантунской армии имело не только планы, но и реальную возможность сбросить на наши города на Дальнем Востоке керамические бомбы с новым оружием, способным устраивать крупномасштабные эпидемии. Все доказательства опубликованы в материалах Харбинского процесса, о котором мы знаем гораздо меньше, чем о Нюрнбергском.

Сравнительно малой кровью, потеряв за 25 дней боев погибшими, умершими от ран и болезней 36 456 солдат и офицеров, наша армия тогда реально спасла десятки, а может быть, и сотни миллионов жизней.

Татарстанцы в боях с самураями

В боях с японскими милитаристами с 1939 по 1945 год на Дальнем Востоке, Сахалине, Курилах, на территории Монголии и Китая, по моим подсчетам, погибло и умерло от ран около тысячи уроженцев и жителей Татарии.

К сожалению, за семь десятилетий у многих из них так и не установлено место гибели. Около 260 до сих пор считаются пропавшими без вести в августе — сентябре 1945 года. Но автору этих строк удалось установить, что в госпиталях Читинской области умерли от ран около 50 человек, в Хабаровском крае — 26 человек, в Приморском крае — 118 человек. При освобождении лишь одного из Курильских островов — Шумшу — погибли 4 татарстанца, острова Сахалин — 15 человек, на территории Монголии — 63 человека, в Корее — 24 человека, в боях за Порт-Артур — 10 человек.

В боях за независимость Китайской Народной Республики отдали жизнь около 500 солдат и офицеров из Татарстана. Пока установлены места гибели лишь у 258 человек. Они увековечены в Электронной Книге Памяти Республики Татарстан, которую может увидеть каждый желающий в Парке Победы в Казани.

Сегодня хочется вспомнить и о тех наших земляках, которые участвовали в «Августовской буре». Трое из них были представлены к званию Героя Советского Союза, но высшей награды родины не получили.

Карта боевых действий

Это гвардии майор Писарев Григорий Александрович, 1912 г. р., мобилизованный Бугульминским РВК, отличившийся при преодолении гор Большого Хингана.

Старший сержант Сулейманов Нурулла Сайфуллович, 1925 г. р., мобилизованный Бавлинским РВК. Во главе своего отделения 152-го стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии он, как сказано в наградном листе, «первым ворвался в китайский город Хайлар».

Стрелок 785-го стрелкового полка Ибрагимов Абдула Габдрахманович, 1925 г. р., мобилизованный Дубъязским РВК, в Маньчжурии лично уничтожил в бою 15 японских самураев, в том числе камикадзе.

Десятки татарстанцев за участие в освобождении Китая и Кореи получили боевые ордена.

Орденом Александра Невского награждены:

Гимазетдинов Асадулла Гимазетдинович, родился 16 ноября 1908 года в д. Уркуш Таканышского района, мобилизован Чистопольским РВК. Пройдя с 1941 года всю войну, в августе 1945 года уже был капитаном, командиром роты 711-го стрелкового полка.

«Умело руководил боем, в трудные минуты боя сам выдвигался вперед и вел роту, обеспечивая тем самым успех. 16 августа 1945 года ночью группа японских самураев напала на нашу колонну. Капитан Гимазетдинов, ведя бой и командуя своей ротой, был тяжело ранен».

Капитан Зарипов Наби Зарипович, 1917 г. р., мобилизован Муслюмовским РВК в октябре 1940 года. Командовал стрелковым батальоном 495-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии при штурме города Хунгунь.

Капитан Минулин Гумер, 1914 г. р., мобилизован Апастовским РВК в апреле 1936 года. В должности командира батальона 183-го стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии с 9 по 27 августа 1945 года участвовал в боях с самураями от города Жаохэ до города Боли. Руководил разгромом гарнизона японцев в Цитайхэ.



Младший лейтенант Михеев Михаил Александрович, 1923 г. р., уроженец Кзылармейского района, мобилизован Чистопольским РВК 5 июля 1941 года. Командуя взводом 76-мм орудий 252-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 110-го укрепрайона, участвовал в боях с самураями с 9 августа 1945 года. Провел свой взвод через 5-километровое болото. Артогнем уничтожил семь огневых точек противника.



Орденом Красного Знамени награждены:

Герой Советского Союза полковник Иванов Николай Петрович, 1904 г. р., мобилизован Тетюшским РВК в ноябре 1926 года. Командуя 217-й корпусной артиллерийской бригадой 26-го стрелкового корпуса, обеспечил продвижение по труднопроходимой местности без потерь. В бою за город Муданьцзян ранен осколком мины.

Младший лейтенант Гафиятуллин Сафа Гильятович, 1923 г. р., мобилизован Алькеевским РВК в мае 1942 года. Был командиром танка Т-34 258-й отдельной танковой бригады. В бою с японцами в районе Сачжань с 16 по 18 августа 1945 года его экипаж уничтожил наблюдательный пункт японцев, 2 противотанковые пушки, 6 смертников и до 30 пехотинцев, порвал связь между пятью ДОТами. Когда танк был подорван камикадзе, Гафиятуллин вывел танк с поля боя и спас товарищей.

Майор Кириллов Алексей Михайлович, 1917 г. р., мобилизован Билярским РВК в ноябре 1935 года. Будучи заместителем начальника штаба 8-го укрепленного района 35-й армии, с 9 по 18 августа 1945 года руководил «очищением» побережья реки Уссури от японских пограничных частей и освобождением города Хулинь.

Гвардии лейтенант Романовский Михаил Иванович, 1924 г. р., мобилизован Лаишевским РВК в 1942 году. Во главе взвода 2-го гвардейского мотоштурмового инженерно-саперного батальона 20-й мотоштурмовой инженерной саперной бригады 18 августа 1945 года при высадке первого воздушного десанта в районе города Харбина командовал группой захвата вражеского аэродрома и его сооружений. Обезоружил 15 японских солдат, захватил 4 автомашины с оборудованием.

Японский дот

В ночь на 19 августа оборонял южную часть аэродрома, задержал трех диверсантов, которые пытались проникнуть в нашу оборону. 20 августа командовал группой по захвату ж/д моста через реку Сунгари. Было обезоружено 400 японцев, охранявших мост. Уничтожены два смертника, пытавшихся взорвать мост.

Полковник Шамсутдинов Гараф Мингазович, 1908 г. р., мобилизован из города Казани в 1930 году. Командуя 134-м стрелковым полком 34-й стрелковой дивизии, организовал форсирование реки Амур при сильном шторме. Обеспечил быстрое продвижение полка с боями по труднопроходимым дорогам, чем помог дивизии выполнить задачу.

Кавалер ордена Славы двух степеней

Младший сержант Акзамов Мулланур Акзамович, 1925 г. р., мобилизован Калининским РВК Татарии в январе 1943 года. Будучи сапером 879-го отдельного саперного батальона 65-го стрелкового корпуса, 9—13 августа 1945 года в районе горы Верблюд у города Муданьцзян обеспечил ликвидацию четырех ДОТов противника. Лично уничтожил трех японских солдат. В районе Сячензы участвовал в строительстве моста грузоподъемностью 16 тонн.

Орденом Отечественной войны награждены:

Капитан Амерханов Ахмет Шаихович, 1920 г. р., мобилизован Молотовским РВК города Казани 25 октября 1940 года. С 9 августа по 5 сентября 1945 года, когда 338-я стрелковая дивизия прошла 1 400 км по резкопересеченной, труднопроходимой местности от монгольского поселка Тамцак-Булак до Порт-Артура, помощник начальника артснабжения по боеприпасам Амерханов ежедневно представлял командованию доклады о состоянии материальной части и боеприпасов. Совершал переходы до 70 км в сутки пешком.

Майор Загретдинов Тагир Загретдинович, 1908 г. р., мобилизован Набережно-Челнинским РВК в сентябре 1928 года. Замещая командира 198-го отдельного стрелкового полка по стрелковой части, руководил высадкой 1-го эшелона десанта на остров Парамушир. Не допустив потерь личного состава и техники, его полк занял порт Косивобара, обеспечил высадку основных сил. Сам Загретдинов руководил разоружением японцев.

Майор Лихачев Федор Иванович, 1908 г. р., уроженец села Бигиево, мобилизован Апастовским РВК в ноябре 1934 года. В условиях болотистой местности командовал 81-м отдельным артдивизионом 102-го укрепленного района 15-й армии, который обеспечил проход кораблей Амурской флотилии по реке Сунгари, чем содействовал штурму города Тунцзян.

Майор Нафиков Юсуп Камилович, 1920 г. р., мобилизован Альметьевским РВК в 1940 году. В должности начальника разведки 258-й стрелковой дивизии обеспечил ее продвижение по горно-лесистой местности за 20 дней на 1 500 км. Из них пешим порядком — 650 км. Участвовал в боях с японцами.

Сержант Незамутдинов Давлет Мингалиевич, 1922 г. р., уроженец села Новое Чекурское, мобилизован Дрожжановским РВК 7 мая 1942 года. Во главе отделения 394-го стрелкового полка 361-й стрелковой дивизии с 9 августа 1945 года участвовал в боях в Маньчжурии. Первым поднялся в атаку при штурме одного из домов. Тяжело ранен.

Майор Нуруллин Фатых Кирамович, 1908 г. р., мобилизован Чистопольским ГВК 13 ноября 1930 года. 18 августа 1945 года при высадке десанта на остров Шумшу начальник 2-го отделения штаба 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района повел бойцов на штурм высоты 171,0 под артогнем врага.

Старший лейтенант Нурутдинов Фатых Нуризянович, 1922 г. р., мобилизован Тельманским РВК в мае 1941 года. Во главе минометного взвода 226-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии с 9 августа 1945 года участвовал в прорыве обороны японцев на границе, уточнял потери офицерского состава, содействовал его доукомплектованию. Составлял списки безвозвратных потерь. Оформил 129 наградных документов на офицеров дивизии.

Конечно, их было гораздо больше, к сожалению, нет возможности рассказать обо всех. Надеюсь, что это сделают земляки тех, кто спас нас в августе 1945 года от японского биологического оружия.

Парад в Манчжурии

Михаил Черепанов, фото предоставлены автором