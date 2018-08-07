«Уфа» раздавила «Анжи»: 3 очка неутомимого Сильвестра и скорострельность Ванека

Башкирский клуб забирается в тройку РПЛ

Нескучная жизнь «Уфы» продолжается. Едва успели стихнуть страсти по чудесной победе над первым европейским соперником в лице словенского «Домжале», как пришли новые испытания. УЕФА сдвинула дату ответной встречи в Лиге Европы с люксембургским «Прогресом» с 16 на 14 августа, нарушив и без того сложный график «горожан» во внутреннем чемпионате (13 числа по расписанию — игра в Краснодаре). На этом фоне в гости к уфимцам пожаловал испытывающий финансовые трудности «Анжи» — и был жестко бит (3:0). Подробности — в репортаже «Реального времени» из Башкортостана.

Романсы про финансы

Старые песни о главном в российском футболе — финансах — продолжаются. Уже прекратили свое существование два клуба из Премьер-лиги — «Тосно» и «Амкар» остались лишь в светлой памяти своих поклонников. А теперь и махачкалинский «Анжи» дышит на ладан. Дагестанцы играют в сложной финансовой ситуации — дело даже дошло до обращения к высшим инстанциям с просьбой сохранить жизнь клубу.

— Сейчас наша любимая команда находится в трудном финансовом положении и может сняться с участия в чемпионате России по футболу среди команд Премьер-лиги, что фактически означает закрытие футбольного клуба. Мы, болельщики Дагестана, потеряем единственную радость в жизни, — говорится в крике о помощи к врио главы Республики Дагестан Владимиру Васильеву.

Но «анжуйцы»не сдаются, хотя их молодежная команда выехать на первый тур не смогла. Зато основа вырвала победу у «Урала» в Екатеринбурге, дождавшись своего шанса — 1:0.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов перед матчем отдавал должное волевому настрою соперника.

— Все наши мысли об «Анжи». Это будет очень сложная игра. Финансовые трудности бывают у всех, но в игре они никак не будут сказываться. Самое главное — не обращать на это внимания, потому что «Анжи» — очень сильная команда с очень хорошим подбором игроков. Волевой, боевой коллектив, — отметил Газизов.

Кстати, «Анжи» ведь занимает место «Амкара», а должен был уже обитать в ФНЛ по спортивному принципу. Может, это своеобразный «финансовый бумеранг»?

Шамиль Газизов перед матчем отдавал должное волевому настрою соперника. Фото fcufa.pro



Ирония судьбы, или С европейским паром

«Уфа», получив в первом своем раунде Лиги Европы «Домжале», с трудом дожала этот «подарок», отскочив за 3 минуты до конца основного времени в Словении.

И вот снова ирония судьбы: жребий выбрал в следующем круге самый слабый коллектив из всех оставшихся на этом этапе — «Прогрес Нидеркорн» из карликового Люксембурга. Но вот вам бонус, господа из России, чтобы жизнь башкирским медом не казалась: УЕФА взяла и перенесла ответный матч в Люксембурге с 16 на 14 августа. А ведь по внутреннему расписанию у «горожан» и без того не прогулочный график — на 13 августа запланирован выезд в Краснодар к «быкам».

К слову, в Домжале в запасе сидели одни защитники — скамейка сократилась до минимума. Сейчас медики пытаются поставить на ноги нападающего Кротова и хавбека Ванека, а Сысуев только начал тренироваться ближе к основе. Опять же «психотерапия» нужна давно не забивавшему нигерийцу Фатаю, отчего у его друга Слая тоже сбился прицел. Подзабыл, как забиваются голы, и один из лучших бомбардиров предсезонки Иван Пауревич. А его младший тезка Обляков из матча в матч имеет шанс наконец-то поразить ворота, но все никак не может этого сделать. Кажется, у молодого тренера Сергея Томарова скоро появятся седые волосы на голове.

Уфимские плюсы

Матч «Уфа» — «Анжи» вышла обслуживать бригада во главе с Сергеем Карасевым. В его активе — работа на Евро-2016 и ЧМ-2018. Карасев уже восемь раз обслуживал официальные матчи «Уфы» и, между прочим, является знаковым для нее арбитром. Историческое сражение на уфимском стадионе «Динамо» с томской «Томью» в рамках стыковых игр весной 2014-го, когда Дмитрий Голубов своим покером принес путевку в Премьер-лигу (5:1), случилось как раз при его участии. Общая статистика работы Карасева с «Уфой» — положительная для последней.

«Уфа» имеет радужную статистику личных встреч и в противостояниях с «Анжи»: +5=1-1, разница мячей — 10:5. Единственной победы махачкалинцы добились в домашнем матче прошлого сезона, минимально выиграв 1:0. В Уфе хозяева взяли реванш со счетом 3:2, устроив жаркую концовку с обилием голов (тогда забили и Пауревич, Йокич и даже защитник Никитин).

Уфимцы вышли с настроем одержать первую победу в сезоне. Фото vk.com/ufafc



Фартовое начало

Томаров решился выпустить в основе Азамата Засеева и Александра Пуцко. Номинальный нападающий в этой встрече был у уфимцев, по сути, один — Сильвестр Игбун. И ему удалось отличиться на удивление быстро. На третьей минуте Облякову позволили промчаться по правому флангу и очень хорошо навесить в штрафную, где нигериец в прыжке головой буквально вонзил мяч в сетку «Анжи» — 1:0. На 12-й минуте второй мяч влетел в ворота гостей после штрафного в исполнении того же Облякова, но Карасев и Ко зафиксировали офсайд.

Махачкалинцы о визитах к воротам Беленова практически не помышляли, хотя некоторые попытки приблизиться к штрафной были. В целом уфимцы вышли с настроем одержать первую победу в сезоне, тем более что погода была идеальной — мощный дождик освежил поляну перед этой встречей. Пауревич и тот же Игбун имели шансы счет увеличить, но не хватило точности и везения.

И «Анжи» дожали, как «Домжале»

С началом второго тайма атакующий пыл уфимцев поубавился, а гости, напротив, стали активнее приближаться к воротам Беленова. На 55-й минуте уфимский вратарь в прыжке прервал перспективный навес махачкалинского игрока, а на 59-й Беленов едва не стал автором результативной передачи, но махачкалинец Игорь Удалый успел прервать его пас через все поле на Игбуна.

Карпу и Ванеку Томаров дал шанс в середине тайма, отправив отдыхать Салатича и Облякова. Видимо, в уме уже держалась встреча с «Прогресом».

— Мы сейчас чуть ли не каждый день смотрим на состояние футболистов. Дальше матчи будут даваться все тяжелее и тяжелее, — скажет на послематчевой пресс-конференции Сергей Томаров. — Тем более не сказать, что у нас очень длинная скамейка. Будем стараться, максимально использовать свои внутренние резервы, чтобы достойно играть в Лиге Европы и чемпионате России.

Сергей Томаров: «Мы сейчас чуть ли не каждый день смотрим на состояние футболистов. Дальше матчи будут даваться все тяжелее и тяжелее». Фото vk.com/ufafc

На 80-й минуте очередной свой шанс не использовал Пауревич, очень уж деликатно решивший пробить по воротам после передачи Игбуна. Вратарь Дюпин в этом моменте выручил. После матча Пауревич отметил, что работал на команду:

— Хочу сказать спасибо всем ребятам. На самом деле, мы сегодня показали хорошую игру и крупно выиграли. Очень ждали этот первый гол, а получилось и больше забить. Это очень хорошо. Сегодня немного попразднуем и пора готовиться к следующему матчу, в Лиге Европы сложный соперник. Мы весь прошлый сезон добивались этого, и теперь не надо жаловаться, надо играть. Это хороший шанс для клуба показать себя. И мы сделаем все, чтобы пройти как можно дальше. Сегодня я играл на месте нападающего, я всегда говорю тренеру, что готов играть на любой позиции. Рад, если чем-то помог команде. Если мы будем играть на максимуме, это принесет радость всем, — уверен «универсальный солдат» Пауревич.

А вот на 87-й минуте Дюпин не сумел спасти свои ворота. «Атомный» Игбун заработал результативный пас слева — Ондржей Ванек удвоил результат. А спустя минуту эта же парочка организовала крупный счет — Ванек успел первым к отскочившему мячу — 3:0. Сильвестр Игбун набрал 3 очка по хоккейной системе «гол плюс пас».

Полузащитник гостей Владислав Кулик рассказал после матча: «Мы не хотели проигрывать таким образом. Перестроились, пошла открытая игра. У хозяев получилось лучше, чем у нас. На игроков все влияет. Но, выходя на поле, мы не думаем, платят нам или нет. Мотивация от этого не меняется».

— Как и ожидалось, игра получилась очень тяжелой в психо-эмоциональном плане — только недавно сыграли матч Лиги Европы, который выдался очень сложным, — в свою очередь признался после матча Сергей Томаров. — Тут и перелет, и соперник действовал очень агрессивно, и концовка была эмоциональной. План на игру в связи с этим не совсем удался в первом тайме, хотелось бы побольше создавать. Но хорошо, что все так закончилось и заработали три очка.

Магомед Адиев: «У нас плохое финансирование, по сути, его нет совсем, но это не повод, чтобы проигрывать 0:3. Это ни в какие рамки не лезет». Фото fc-anji.ru

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после матча взял вину за поражение на себя:

— Первый тайм мы сыграли невнятно, неправильно. Но я считаю, что сам в этом виноват, новые игроки, наверное, недопоняли систему, по которой надо играть. Во втором тайме мы взвинтили темп, и что-то стало получаться, были довольно неплохие подходы. Травма Тетрашвили за 15 минут до конца оставила нас вдесятером и вынудила раскрываться, появились свободные зоны — это стало для нас убийственно, так как мы знали сильные стороны «Уфы». Я главный тренер команды, и меня абсолютно не интересуют финансовые вопросы, на это есть руководство республики. У нас плохое финансирование, по сути, его нет совсем, но это не повод, чтобы проигрывать 0:3. Это ни в какие рамки не лезет, — сказал наставник «Анжи».

Дмитрий Слезин