Болельщики «Анжи» призывают спасти махачкалинский клуб

Руководители объединения болельщиков «Анжи» написали открытое письмо временно исполняющему обязанности главы Республики Дагестан Владимиру Васильеву с просьбой спасти команду от финансовых проблем и задолженностей. Об этом сообщает Sport24.ru.

В письме, в частности, говорится: «К огромному сожалению, наш регион никогда не был регионом с большим выбором мест отдыха для его жителей. В нашей республике всегда любили спорт, состязания. Одним из факторов, объединяющих наш многонациональный народ, был и остается футбол. Наша команда «Анжи» за свою 27-летнюю историю сумела пройти путь от любительского коллектива до известного во всем мире футбольного клуба.

Сейчас наша любимая команда находится в трудном финансовом положении и может сняться с участия в чемпионате России по футболу среди команд Премьер-лиги, что фактически означает закрытие футбольного клуба. Мы, болельщики Дагестана, потеряем единственную радость в жизни, республика лишится одной из немногочисленных возможностей позитивно рассказывать о себе на всероссийском уровне, тысячи гостей — болельщиков команд-соперниц, не приедут к нам, сотни юных футболистов останутся без возможности тренироваться у квалифицированных тренеров и на качественных полях, тренеры академии и сотрудники клуба останутся без работы. Неужели Вы сможете это допустить? Неужели Вы хотите остаться в истории Дагестана как руководитель, при котором легендарная и дорогая сердцу каждого дагестанца команда прекратила свое существование?





«Анжи» вылетел после переходных матчей 2018 года из Премьер-лиги, но получил шанс остаться в ней вместо прекратившего существование пермского «Амкара».

Во втором туре стартовавшего недавно чемпионата РПЛ махачкалинцы должны 6 августа сыграть в гостях с ФК «Уфа».