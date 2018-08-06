Шамиль Газизов: «Все наши мысли об «Анжи». Это будет очень сложная игра»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ против «Анжи».



«Все наши мысли об «Анжи». Это будет очень сложная игра. Финансовые трудности бывают у всех, но в игре они никак не будут сказываться. Самое главное — не обращать на это внимания, потому что «Анжи» — очень сильная команда с очень хорошим подбором игроков. Волевой, боевой коллектив. У нас многие тренируются по индивидуальной программе, как и ранее. Но команда в боевом состоянии», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы».



Встреча «Уфы» с «Анжи» пройдет 6 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 17.30 мск.

