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Шамиль Газизов: «Все наши мысли об «Анжи». Это будет очень сложная игра»

10:10, 06.08.2018

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ против «Анжи».

«Все наши мысли об «Анжи». Это будет очень сложная игра. Финансовые трудности бывают у всех, но в игре они никак не будут сказываться. Самое главное — не обращать на это внимания, потому что «Анжи» — очень сильная команда с очень хорошим подбором игроков. Волевой, боевой коллектив. У нас многие тренируются по индивидуальной программе, как и ранее. Но команда в боевом состоянии», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы».

Встреча «Уфы» с «Анжи» пройдет 6 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 17.30 мск.

СпортФутбол Башкортостан
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