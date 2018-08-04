Утомленные солнцем: «Ак Барс» выжал из себя максимум, но все равно проиграл

Изнуренные сборами «барсы» уступили «Локомотиву» в первой игре Sochi Hockey Open

Игрокам «Ак Барса» в последнее время не позавидуешь. Едва закончился изнуряющий сбор в Финляндии, и почти тут же казанцы отбыли в Сочи на предсезонный турнир, на котором за 6 дней проведут четыре матча. А до этого команда Билялетдинова успела сгонять в Альметьевск, дабы порадовать местных болельщиков большим хоккеем и визитом Кубка Гагарина в нефтяную столицу Татарстана. Такой график не лучшим образом сказался на «Ак Барсе», которому явно не хватало свежести в стартовом матче Sochi Hockey Open с «Локомотивом» (2:4). Все подробности – в репортаже «Реального времени» из сочинского хоккейного лета.

Игры с регламентом

Сразу отметим, что на турнир по решению тренерского штаба не поехали Артем Михеев и Максим Лазарев. По информации «Реального времени», менеджмент «Ак Барса» подыскивает воспитанникам татарстанского хоккея новые клубы. И это несмотря на то, что оба хоккеиста прошли сборы с «барсами». Однако и прошлый сезон Михеев с Лазаревым провели не в Казани, а в «Югре» и «Торпедо» соответственно.

Организаторы сочинского турнира, между тем, намудрили с регламентом Sochi Hockey Open, несмотря на то, что количество команд-участниц не изменилось. Вместе с «Ак Барсом» и хозяевами турнира ХК «Сочи» за трофей схлестнутся питерский СКА, ярославский «Локомотив», олимпийская сборная России и китайский «Куньлунь». При этом полуфиналов/финалов не предусмотрено. Более того, команды и круговой турнир не проведут, сыграв по четыре матча. Как нетрудно понять, «Ак Барс» не сыграет на турнире с «Куньлунем», но, думается, казанские болельщики горевать по этому поводу не будут. Матчи с остальными соперниками гораздо интереснее.

В Сочи наикрутейшая по российским меркам арена, но проблемы здесь все же присутствуют. Как рассказали корреспонденту «Реального времени», на прошлогоднем Sochi Hockey Open организаторы что-то напутали с холодильной установкой, и игры проходили в условиях туманности из-за сильного перепада температур вне арены и внутри нее. В Казани, к примеру, с такой сезонной проблемой сталкивались еще в «доисторические» времена, когда «Ак Барс» играл в «Спорт Сарае» и в самый первый год эксплуатации «Татнефть Арены».

В Сочи наикрутейшая по российским меркам арена, но проблемы здесь все же присутствуют



Но ругать Сочи не хочется, команда тут, по меркам того же «Ак Барса», почти младенец. Да и организаторы учли свои ошибки, и игра прошла в хороших условиях. Горожан, правда, летняя вариация хоккея, тем более без участия местного клуба, не особенно прельстила — аншлагом на довольно статусной игре не пахло. Только неожиданно внушительный десант болельщиков «барсов» отчасти спасал положение.

Звоночек для Малыхина и вера Билла в звено Ткачева

«Ак Барс» предстал в абсолютно боевых сочетаниях — не хватало лишь капитана Александра Свитова, который все еще восстанавливает физические кондиции после травмы руки. Его место в четвертом звене занял Андрей Попов, что является неприятным сигналом для Федора Малыхина. «Реальное время» писало ранее, что запасной статус амбициозного Малыхина может в дальнейшем иметь неприятные последствия для внутрикомандной атмосферы. Тем более что Федор даже не первый центр на замену, а второй. Поскольку нет сомнений: когда Свитов будет в порядке, именно он будет выступать в четвертом звене, которое сыграло важную роль в триумфальном для казанцев плей-офф прошлого сезона. Впрочем, после игры Зинэтула Билялетдинов заверил журналистов, что Малыхин на турнире сыграет.

Еще один важный момент. Билялетдинов, судя по всему, пока не собирается балансировать второе звено в пользу игроков с оборонительной ментальностью. Вероятно, наставник «Ак Барса» рассчитывает развить соответствующие навыки у Ткачева с Галиевым. В этом плане было любопытно посмотреть, что изменилось в игре этого звена во главе с «дедушкой» Данисом Зариповым. Все-таки контрольная игра с альметьевским «Нефтяником» — не показатель. Сдвигов в оборонительной игре Ткачева и компании замечено не было, зато эта тройка сравняла вчера счет. Впрочем, обо всем по порядку.

Легионерское звено, усиленное на большинство Клинкхаммером, серьезных задач перед Салаком не поставило

«Ак Барс» уступил в свежести

Матч начался довольно неспешно, броски по воротам Гарипова и Салака случались, но все из разряда обязательных для отражения на последнем рубеже. Игра обострилась на самом экваторе стартового периода, когда Зарипов с Ткачевым заработали в быстрой атаке большинство для своей команды. Но легионерское звено, усиленное на большинство Клинкхаммером, серьезных задач перед Салаком не поставило. Более того, в следующей смене Зарипов потерял шайбу на синей линии, и лишь неточность броска форварда «Локо» не позволила свершиться наказанию за небрежность ветерана.

Отбившись в меньшинстве, ярославцы понеслись забивать. Если с первым броском с пятака с неудобной руки Гарипов справился, то с убойным завершением Павла Красковского — нет. В этом эпизоде Михаил Глухов не успел на пятак помешать оппоненту — 0:1. Расстроившись, «барсы» все чаще стали терять пространство прямо перед Гариповым. Так, за 5 минут до конца первой трети матча Егор Аверин упустил идеальную возможность удвоить счет. Концовка периода показала, что «Ак Барс» находится под колоссальными нагрузками, команда ощутимо подсела. Как следствие, на последней минуте периода уже «барсы» остались в меньшинстве — Ткачев не успел за соперником и зацепил того клюшкой. Впрочем, сами хоккеисты это проблемой не считают.

— Показалось, что «Локомотив» был сегодня свежее. Вам хватило«физухи» после тяжелых сборов? — спросил корреспондент «Реального времени» у форварда «Ак Барса» Алексея Потапова после игры.

— Сейчас надо делать акцент на том, как вернуть игру, в которую должны играть в чемпионате. Как сказал тренер, нужно исправлять свои ошибки. Передачи, позиционная игра — все это надо вспомнить. А то, что тяжело — ну конечно, сборы были непростые.



У меня лично работы непочатый край: передачи, прием и все навыки, которые мы применяли в зоне нападения



— Сегодня вы много пропустили с пятака. Это тоже нужно исправлять?

— Безусловно. «Ак Барс» как раз славится игрой в обороне. Все это вернется через работу. И у меня лично работы непочатый край: передачи, прием и все навыки, которые мы применяли в зоне нападения. Каждая игра на вес золота — работать и работать, — сказал Потапов.



Педану понадобится много времени, чтобы стать заменой Токранову или Охтамаа

Перерыв не особо сказался на действиях «Ак Барса». «Локо» продолжал обыгрывать казанцев прежде всего в движении. Причем «под нагрузками» находятся обе команды, так что это понятие не может служить «барсам» оправданием.

По второму периоду хочется «выделить» Андрея Педана — он пока явно чувствует себя не в своей тарелке в российском хоккее. Очень много мелких погрешностей в его действиях, а порой и небрежности. Судя по всему, понадобится много времени, прежде чем его можно будет назвать заменой Токранову или Охтамаа.

Шанс сравнять счет «Ак Барсу» представился в последнюю 5-минутку второго периода, когда за толчок игрока в спину в штрафной бокс отправился Якуб Накладал. Реализация большинства началась с двух потерь Зарипова и смены всего звена Ткачева, а легионерское звено просто не успело расставиться в чужой зоне. Но Данис и его звено исправились в заключительном периоде.

Владимир Ткачев использовал гроссмейстерскую передачу Даниса Зарипова в формате 5х4 — 1:1

«Ак Барс» выжал из себя максимум, но проиграл

На 2-й минуте заключительной трети матча Рушан Рафиков не совладал с нервами, вновь оставив свою команду в меньшинстве. Полторы минуты «барсы» действовали довольно беззубо, однако затем судьи усмотрели у «Локо» лишнего игрока, оставив ярославцев на 30 секунд втроем против пятерки «Ак Барса». Но и этим шансом казанцы не воспользовались. Зато Владимир Ткачев использовал гроссмейстерскую передачу Даниса Зарипова в формате 5х4 — 1:1. «Ак Барс» не был бы самым титулованным клубом в истории КХЛ, если бы не умел выжимать максимум даже в неудачных матчах.

Впрочем, радовались «барсы» недолго. Данил Юртайкин после дриблинга с фланга в центр бросил низом, а на добивании оказался удачлив Степан Санников — 1:2. На сей раз оппонента на пятаке не успел накрыть Батыршин. Почти тут же Азеведо мог сравнять счет, но бросил выше «девятки». Интригу в матче похоронила нелепая ошибка Эмиля Гарипова, пропустившего несложный бросок Локтионова со средней дистанции с угла, близкого к отрицательному — 1:3. Азеведо несколько подсластил пилюлю точным кистевым броском в ближнюю девятку, но дело закончилось голом в пустые ворота казанцев, когда Гарипова заменили на шестого полевого — 2:4.

Удивительно, но Зинэтула Билялетдинов остался доволен матчем.

— Я думаю, итог хороший. Есть возможность сыграть с сильными соперниками. Есть возможность посмотреть, что можно поправить. Это полезная и нужная игра, — сказал он на послематчевой пресс-конференции.

— Что не понравилось сегодня?

— Мне все понравилось. Две шайбы с пятака? Сейчас как раз есть время, чтобы все поправить, — заверил специалист.

Но признаем, что «Ак Барс» сегодня уступил по делу, а время на восстановление появится не скоро — уже сегодня игра против олимпийской сборной России.